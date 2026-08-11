Шок на все життя: ДНК-тест розкрив моторошну таємницю штучного запліднення

Мері Еллен Лукезіч / © TMJ4

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У США 71-річна Мері Еллен Лукезіч подала до суду на лікаря-репродуктолога, який понад 40 років тому провів їй штучне запліднення. ДНК-тест сина жінки показав шокувальну правду: справжнім біологічним батьком виявився сам лікар.

Про це пише Lad Bible.

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Лукезіч подала позов проти лікаря-репродуктолога Фредеріка Деттманна, який понад 40 років тому допомагав їй завагітніти за допомогою штучного запліднення у Вісконсині.

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Жінці повідомили, що для процедури використають сперму «здорового молодого студента медичного факультету». Однак через багато років її син Джозеф Лаедтке Гайдер зробив ДНК-тест і виявив, що його біологічним батьком, імовірно, є сам Деттманн.

Нині лікарю 91 рік. Автори позову припускають, що випадок міг бути далеко не єдиним. За їхніми даними, Гайдер має дев’ятьох зведених братів і сестер, чиї матері могли пройти через аналогічну ситуацію.

Про шокувальне відкриття Гайдер розповів під час пресконференції.

«Слова не можуть повністю передати те, що відчуваєш, коли дізнаєшся, що вся твоя ідентичність побудована на брехні», — сказав чоловік.

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Вперше він вирішив перевірити своє походження у грудні 2024 року, скориставшись сервісом Ancestry.com. Результати генетичного тестування несподівано показали спорідненість із родиною Деттманна.

«Під час відстеження цих генетичних зв’язків Джозеф виявив прямий генетичний зв’язок із родиною доктора Деттманна; на підставі наявної інформації та переконань, ці генетичні дані встановили, що доктор Деттманн є біологічним батьком Джозефа», — йдеться у позові.

Сам Гайдер розповів, як саме дізнався про можливих родичів.

«Я отримав електронного листа від Ancestry, компанії, у якої я замовив ДНК-тест, про те, що в мене є зведена сестра. І коли я зайшов у результати ДНК та подивився на родинні зв’язки, то помітив, що система вказала на кількох зведених братів і сестер, з якими, ймовірно, я маю родинний зв’язок», — поділився чоловік.

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Після цього Джозеф повідомив матері про результати тесту. Для Мері Еллен це стало підтвердженням того, що її довіру було грубо порушено багато років тому. Жінка заявила, що фактично була позбавлена можливості самостійно ухвалити рішення щодо того, хто стане біологічним батьком її дитини.

«Я почуваюся так, ніби мене зґвалтували. І це неправильно. І я хочу, щоб інші жінки не боялися говорити про це», — сказала Мері Еллен.

Гайдер наголосив, що хоче домогтися відповідальності лікаря за пережите його матір’ю.

«Те, що він зробив, було незбагненним, і це стало такою зрадою довіри, що я просто хотів переконатися: якщо матиму можливість притягнути його до відповідальності за біль, якого він завдав моїй мамі, і за те, через що він змусив її пройти, можливо, про що вона навіть не знала в той час», — розповів Джозеф.

Позов проти Деттманна офіційно подали 6 серпня. Родину представляє адвокат Аль Фоеклер. За словами юриста, після першої пресконференції до нього звернулися й інші жінки, які заявили про схожі побоювання.

«Ці сім’ї приходять до лікарів-репродуктологів у найбільш сповнений надії та водночас найбільш безпорадний момент свого життя. Вони повністю довіряють лікарю, у чиїх руках перебувають їхні мрії про батьківство. Доктор Фредерік Деттманн скористався їхнім відчаєм. Він зловживав цією довірою. У моєму розумінні немає жодних сумнівів, що цей чоловік був серійним хижаком, який полював на жінок», — розповів адвокат.

Водночас юридичні представники Деттманна заперечують звинувачення. Вони оприлюднили заяву від імені лікаря, у якій наголошується на відсутності, на його думку, підтверджень висунутих претензій.

У заяві йдеться: «Зазначені події, за твердженнями, відбулися майже 50 років тому. Доктор Деттманн не має незалежних спогадів про людей, які висувають ці звинувачення, і йому не відомо про жодні докази, що підтверджують заявлені претензії».

До слова, побутовий ДНК-тест випадково розкрив таємницю британки: результати показали 48% італійського коріння та зведених сестер замість рідних. Виявилося, що чоловік, який її виховав, не був біологічним батьком.

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