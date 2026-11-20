Сучасна мікрохвильова піч

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Сьогодні мікрохвильова піч є звичним приладом на багатьох кухнях. Проте мало хто знає, що її винайшли випадково під час роботи над військовим обладнанням.

Історія цього винаходу почалася з несподіваного спостереження американського інженера. Перші мікрохвильові печі були величезними, коштували тисячі доларів і зовсім не нагадували сучасні пристрої.

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Як шоколад допоміг винайти мікрохвильову піч

У 1945 році американський інженер Персі Спенсер працював у компанії Raytheon, яка виготовляла обладнання для радіолокаційних систем.

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Під час одного з експериментів він перебував біля магнетрона — пристрою, який генерує мікрохвильове випромінювання. Раптом інженер помітив, що шоколадний батончик у його кишені розтанув. Спенсер припустив, що причиною стало випромінювання магнетрона, і вирішив перевірити свою здогадку.

Спочатку дослідник поклав біля магнетрона зерна кукурудзи. Вони почали нагріватися та перетворюватися на попкорн. Наступним об’єктом експерименту стало сире яйце. Під час нагрівання воно вибухнуло, забризкавши одного зі співробітників лабораторії.

Ці досліди переконали інженера, що мікрохвилі можна використовувати для швидкого приготування їжі. Так у Спенсера виникла ідея створити пристрій, який нагрівав би продукти за допомогою технології, що раніше застосовувалася у військовому обладнанні.

Як військова технологія перетворилася на кухонний прилад

Після завершення Другої світової війни компанії, які виготовляли військову техніку, почали шукати нові способи використання своїх розробок у мирному житті.

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Відкриття Спенсера стало однією з таких можливостей. Разом із колегами з Raytheon він розпочав роботу над пристроєм, який дозволив би спрямовувати мікрохвильову енергію на продукти в закритій металевій камері. Хоча ідею нагрівання їжі за допомогою електромагнітних хвиль досліджували й раніше, саме Спенсер та його команда змогли створити на основі цієї технології практичний пристрій.

Уже в 1947 році компанія представила перші комерційні мікрохвильові печі під назвою Radarange. Проте вони зовсім не нагадували сучасні моделі.

Перші мікрохвильовки були схожі на великі холодильники

У 1947 році компанія Raytheon представила перші комерційні мікрохвильові печі Radarange. Вони зовсім не нагадували сучасні компактні моделі.

Перші мікрохвильові печі були схожі на великі холодильники: їхня висота сягала майже 1,8 метра, а вага становила приблизно 340 кілограмів. За даними Смітсонівського інституту, вартість таких пристроїв сягала 3000 доларів. Водночас Американське фізичне товариство наводить вищу ціну — близько 5000 доларів.

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Ще одна цікава особливість полягала в тому, що перші мікрохвильові печі потребували водяного охолодження. Воно було необхідне для відведення тепла від потужного магнетрона.

Через значні розміри, складність обслуговування та високу ціну Radarange використовували переважно в ресторанах, на пасажирських суднах та в інших закладах, де потрібно було швидко готувати або розігрівати великі обсяги їжі. Для звичайної домашньої кухні така техніка була надто громіздкою.

Перші мікрохвильові печі. Фото: The Boston Globe

Коли з’явилася перша домашня мікрохвильова піч

Першу побутову модель представили у 1955 році. Це була Tappan RL-1 — мікрохвильова піч, призначена для встановлення на домашній кухні. На відміну від сучасних настільних моделей, її вбудовували в кухонні меблі.

Проте доступною для більшості покупців новинка не стала. Пристрій коштував 1295 доларів — величезну на той час суму за побутову техніку.

Ситуація почала змінюватися завдяки вдосконаленню магнетронів та зменшенню розмірів обладнання. У 1967 році з’явилася компактніша й практичніша мікрохвильова піч, яка коштувала вже 495 доларів. За даними Смітсонівського інституту, саме розвиток компактних магнетронів допоміг зробити такі пристрої придатними для масового домашнього використання.

Згодом ціни продовжили знижуватися, а мікрохвильовки поступово стали звичною частиною кухонного обладнання.

Перша домашня мікрохвильова піч Tappan RL-1. Фото: americanhistory.si.edu

Чи правда, що мікрохвильовка робить їжу радіоактивною

Коли мікрохвильові печі почали поширюватися, у споживачів виникли запитання щодо безпеки нової технології.

Особливе занепокоєння викликало слово «випромінювання», яке багато хто пов’язував із радіоактивністю.

Проте принцип роботи мікрохвильової печі зовсім інший. Усередині пристрою магнетрон генерує електромагнітні хвилі, які поглинаються продуктами та спричиняють їх нагрівання. Як пояснює Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA), мікрохвильове випромінювання не робить їжу радіоактивною.

Водночас фахівці наголошують, що користуватися потрібно лише справними пристроями, дотримуючись інструкцій виробника. Особливу увагу слід звертати на стан дверцят та ущільнювачів.

Також варто пам’ятати, що мікрохвильова піч не нагріває їжу зсередини назовні, як іноді стверджують. У товстих продуктах тепло поступово передається від нагрітих зовнішніх шарів до внутрішніх.

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