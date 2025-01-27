Шокована 76-річна прабабуся дізналася про свою вагітність (фото)

Американка спантеличила Мережу, заявивши, що її прабабуся завагітніла у віці 76 років. Для майбутньої матусі це стало справжнім шоком, як і для "безплідної" китаянки, яка випадково дізналася про вагітність за 4 години до народження дитини.

У відеоролику, що став вірусним, правнучка жінки, відома лише як Мія, спостерігала за тим, як лікарка повідомляла цю дивну новину літній жінці, коли та лежала на лікарняному ліжку. Про це пише The Sun.

"Ми отримали аналіз вашої сечі, і ви точно вагітна", - сказала медикиня та додала, що жінка вже на 12-му тижні вагітності, і запитала, чи займалася вона останнім часом сексом. "Ні, ні!" - швидко відповіла прабабуся.

За словами Мії, відео якої лише за декілька днів зібрало понад 41 мільйон переглядів, дитина має з'явитися на світ цього літа, в липні.

76-річна прабабуся дізналася про вагітність / Фото: скриншот з відео

Ділячись новинами про передбачувану вагітність, Мія зняла свою прабабусю в лікарні і сказала, що вони "збираються влаштувати вечірку з нагоди народження дитини".

У розмові зі щасливою пацієнткою, яка, вочевидь, хотіла "залишити дитину", Мія сказала: "Я не знаю, хто буде її виховувати, тож ми це з'ясуємо".

Пізніше Мія стверджувала, що жінку відвезли до лікарні швидкої допомоги після того, як вона раптово відчула запаморочення і нездужання – сім'я припустила, що це було пов'язано з рівнем цукру в крові.

У наступному відео молода жінка додала, що її родичка була змушена здати зразок сечі, щоб лікарі могли провести деякі аналізи – і саме тоді вони нібито виявили вагітність.

Після того, як відео підкорило Мережу, правнучка закликала глядачів "залишатися з ними", щоб дізнатися про стать дитини, а також про те, хто є потенційним "татом" малюка.

76-річна прабабуся дізналася про вагітність / Фото: скриншот з відео

Якщо це дійсно правда, пенсіонерка може побити світовий рекорд, ставши найстарішою новоспеченою матір'ю.

Найстарішою матір'ю в історії є Ерраматті Мангамма, яка пройшла процедуру ЕКЗ, перш ніж народити дівчаток-близнючок шляхом кесаревого розтину в Хайдарабаді, Індія, 2019-го у віці 73 років.

Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, найстаршою матір'ю, яка завагітніла природним шляхом, є Дон Брук, яка випадково завагітніла, коли у неї відбулася овуляція після останньої менструації, і їй було 59 років, коли вона народила сина 1997 року.

67-річна лікарка-пенсіонерка народила дитину в Китаї 2019 року, завагітнівши природним шляхом після приймання трав'яних препаратів для лікування своїх проблем зі здоров'ям.

Понад 23 тисячі приголомшених глядачів написали у коментарях, що шоковані тим, що жінка, якій майже 80 років, нібито завагітніла: "Зачекайте?! У 76 років? Це можливо? Це трохи лякає", "Ні, це, мабуть, розіграш".

Відома американська гінекологиня пояснила виданню, чому вона скептично ставиться до відео.

"Не існує фізичного способу, яким 76-річна жінка може завагітніти природним шляхом. У різних країнах були зафіксовані випадки вагітності у жінок у віці 60-70 років, але всі вони настали в результаті ЕКЗ, а не природного зачаття. Я б занепокоїлася, якби 76-річна жінка мала позитивний тест на вагітність, це могло б свідчити про те, що її організм виробляє ХГЛ з інших причин, і існує ймовірність того, що це може бути якась аномальна пухлина, яка виділяє гормон, і саме на це вказує тест на вагітність. Що стосується тестів на вагітність, які показують, на якому тижні вагітності ви перебуваєте, то деякі з них можуть дати приблизне уявлення про це на основі кількості бета-ХГЛ, яку виявляє тест. Моя порада щодо цього полягає в тому, що він не є особливо точним – для того, щоб точно визначити термін вагітності, потрібно дивитися на останній менструальний цикл і відштовхуватися від нього, або, очевидно, зробити ультразвукове сканування, де можна буде провести вимірювання, що дасть невелику підказку. Я б ніколи не використовувала тест на вагітність, тому що не думаю, що це точний спосіб визначення терміну вагітності", - заявила вона.

Нагадаємо, 40-річна жінка зробила операцію з підтяжки живота, не знаючи, що вагітна. Про свій цікавий стан вона дізналася через чотири місяці після операції.

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