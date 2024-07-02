Шокована покоївка розповіла про неочікувану річ, знайдену в готельному номері літньої пари

Покоївка готелю в США розповіла про найнезвичайніші речі, які вона бачила в номерах.

Вона поділилася у подкасті Other People's Lives, що прибирає за гостями десятиліттями, але одного разу літня пара залишила по собі величезну секс-іграшку.

Американка пригадала: "Так, була літня пара, цей чоловік був на кисні, я маю на увазі, що йому було років 85, а ця жінка раніше вона ходила краще, ніж він. Можливо, вона була трохи молодша за нього – вони були літньою парою, і коли вони пішли, вони залишили найбільші фалоімітатор і вібратор, які я коли-небудь бачила за все своє життя. Мені ніби байдуже, але це дивно".

Ведучі запитали жінку, наскільки великою була інтимна іграшка, на що вона сказала: "Подумайте про те, що верхня частина вашої руки майже до ліктя досить велика. У цьому віці вони все ще стають трохи дивними, і це їх безперечно не зупиняє".

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Також жінка розповіла, що протягом багатьох років вона зустрічала оголених людей або гостей, які займаються сексом. Вона пояснила: "Я зустрічала людей, які сплять і таке інше, і людей, які займалися сексом, тому що вони не відповідали, тому що, типу, навіщо їм це робити або замикати двері. Я мала чимало дивних взаємодій з людьми. Я маю на увазі, що люди відчиняють двері оголеними. Одного разу чоловік, я думаю, забув, що на ньому нічого немає, відчинив двері і сказав: "Ні, нам не потрібне прибирання". У мене були жінки, які відчиняли двері оголені, але у них не було проблем, тому що, як ви знаєте, вони просто казали: "Ну гаразд, ось мої груди, мені все одно".

Покоївка каже, що протягом багатьох років вона також стикалася з ненормальними біологічними рідинами, а деякі відвідувачі взагалі не користувалися туалетом. Вона сказала: "У мене були люди, котрі повністю ігнорували туалет. Я знаю, що люди мочаться у душі, коли приймають його. Я знаю, що таке трапляється. Я не тупа, але це схоже на те, що вони повністю ігнорували туалет та користувалися душем".

Нагадаємо, жінка розірвала заручини, дізнавшись, що у нареченого є дитина від її мами. Чоловік, з яким вона хотіла провести решту свого життя, крутив роман зі своєю майбутньою тещею.

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