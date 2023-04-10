Шокована сім'я виявила "картину свого сина" в моторошному готелі - фото

Родина поверталася з відпочинку та лишилася на ніч у готелі.

Сім'я виявила картину дитини, яка неймовірно схожа на їхнього сина, коли зупинилася в готелі.

Мама Дженні Стівенсон розповіла, що родина поверталася додому з відпочинку, коли вони зупинилися на ніч у "відокремленому та моторошному" готелі. Про це пише mirror.co.uk.

Сім'ї, яка переїхала до Швеції з Великої Британії два роки тому, знадобилася перерва на відпочинок на шляху додому після їхньої першої лижної поїздки.

До помешкання вони дісталися у сутінках. Коли ж родина готувалася сісти за вечерю у спільній їдальні, то помітила, що щось не так.

"Моя донька просто сказала: "Мамо, на стіні висить фото Барні", — пригадала Дженні. А коли мама трьох дітей придивилася уважніше, вона знайшла малюнок дитини, яку можна було прийняти за її семирічного сина.

Фото: mirror.co.uk

Насправді на картині шведського художника Карла Ларссона зображена маленька дівчинка, але вона на диво схожа на юнака, за винятком довгого волосся.

На щастя, Дженні та її чоловік не були надто налякані картиною "Квіти на лузі", хоча вони жили в "старомодному" будинку зі "скрипучою підлогою", і Барні знайшов усе це кумедним.

Але Дженні дійсно трохи злякалася, коли пізніше поділилася своєю знахідкою, що "збиває з пантелику" в Мережі.

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"Щойно приїхала до нашого відокремленого сільського готелю типу "ліжко та сніданок", щоб знайти картину, на якій наша молодша дитина зображена у вигляді маленької дівчинки. Для цього немає абсолютно ніяких жахливих прецедентів, тож, ймовірно, все гаразд", — пожартувала вона у своєму Twitter.

Відповідаючи на коментар, Дженні, яка працює письменницею, додала: "Якийсь момент прокинулася від жахливого паперового шуму (подумайте про перегортання сторінок чи колоди карт), але ми всі вижили".

Тим часом у інших користувачів соціальних мереж були свої підозри. Одна людина припустила, що шум міг бути "дитиною, яка намагається втекти від картини".

Другий спитав: "Відьми поблизу є?". На що Дженні відповіла: "У Швеції на Великдень всі відьми летять на Блакитну гору, так що я припускаю, що так".

Нагадаємо, Далай-лама звернувся зі своїми вибаченнями після оприлюднення відео, на якому він запитує хлопчика, чи хоче той облизати його язик. Кадри викликали широке обурення в Мережі.

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