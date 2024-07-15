Шокована жінка дізналася, що займалася сексом із братом: як вона викрила правду

Шокована жінка розповіла, як виявила, що займалася сексом зі своїм зведеним братом.

Про це пише CNN.

Упродовж усього дитинства між Вікторією Гілл та її батьком ходив жарт, що вона не може бути його дитиною. Зрештою, вони були зовсім не схожі. Знизуючи плечима, вона вважала це генетичною таємницею, аж поки Гілл, якій зараз 39 років, не надіслала тест ДНК до 23andMe і не відкрила темну сімейну таємницю: її брат був не єдиним братом, який у неї був.

Насправді у неї є 23 зведених брата і сестри від одного батька – лікаря-репродуктолога на ім'я Бертон Колдвелл, який нібито запліднив матір Гілл без її згоди – зокрема її шкільний хлопець, з яким, як вона зізналася, у неї був "інтимний зв'язок".

"Я спала зі зведеним братом", - розповіла американка, яка працює клінічною соціальною працівницею. "Я ходила до початкової школи з іншим братом".

Пізніше вона дізналася, що жила через дорогу від гастроному, який належав іншим зведеним братам і сестрам.

"Я була травмована цим", - сказала Гілл. Тепер я дивлюся на фотографії людей і думаю: "Якщо він може бути моїм братом чи сестрою, то будь-хто може бути моїм братом чи сестрою".

Гілл переїхала до Воллінгфорда, штат Коннектикут, і зустріла свого тодішнього хлопця, який був її найкращим другом "протягом багатьох років", перш ніж вони вирішили зустрічатися в старших класах. Згодом вони розірвали стосунки, коли вступили до коледжу.

"Ми так і не одружилися і не завели дітей, але він – той, з ким я навіть до сьогоднішнього дня дуже хотіла б зустрічатися, якби життя повело нас у цьому напрямку", - розповіла вона в інтерв'ю місцевому телеканалу NBC News.

За даними CNN, випадок Гілл, ймовірно, є одним з найбільш екстремальних випадків шахрайства з репродуктивною функцією, до якого причетні щонайменше 30 лікарів, що телеканал зміг підтвердити.

Джанін Пірсон, яка зараз живе в Кантоні, штат Коннектикут, також є зведеною сестрою Гілл. Здавши ДНК-тест 2022 року, вона виявила свій зв'язок не лише з Вікторією, а й з хлопцем, з яким відвідувала літній табір.

"Це було так, ніби все моє життя з тріском обірвалося", - сказала 36-річна жінка в інтерв'ю CNN, назвавши це "порушенням". "Знаєте, це не має бути просто Дикий Захід, де ці лікарі можуть просто робити все, що хочуть", - додала вона.

І вона, і Гілл поділилися NBC News, що розповіли Колдвеллу про свої відкриття, і він, за словами Пірсон, "цілком визнав це".

Вона розповіла CNN, що проїхала годину до будинку лікаря, щоб особисто вирішити проблему, тому що "не хотіла давати йому можливість сказати ні".

"У нього не було жодних докорів совісті", - розповіла Пірсон NBC News про свою бесіду з Колдвеллом у його будинку. "Задавав мені дуже гострі запитання про моє життя, мої досягнення і про те, скільки в нього онуків, але не перепросив. Він сказав, що насправді не думав про те, скільки нас буде і яким буде цей вплив".

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Відтоді Пірсон та її мама подали позов проти лікаря, а в березні і Пірсон, і Гілл дали свідчення законодавцям у Гартфорді про важливість нового закону, який заборонив би лікарям свідомо запліднювати пацієнтів своєю спермою без згоди.

"У своїх сьогоднішніх свідченнях я прошу їх розширити слово "лікар", бо є й інші випадки, коли це стосується не лише лікарів, а й будь-кого, хто працює у клініці, яка має доступ. Лише минулого року був ще не розкритий випадок, коли йшлося про лабораторного спеціаліста", — сказала тоді Вікторія. "Будь-який вид шахрайства, коли хтось свідомо і навмисно порається з гаметами. І знову ж таки, це ще одна корекція, не лише сперми, а й гамет, яйцеклітин, ембріонів та сперматозоїдів, бо в нас також є такі випадки".

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