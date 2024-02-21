Шокована жінка випадково знайшла свій гаманець, який давно загубила у морі – відео

Жінка, яка гуляла зі своїми собаками пляжем Британської Колумбії, виявила дивовижну знахідку серед сміття, викинутого припливом — свій давно втрачений гаманець.

Про це пише CHEK News.

Марсі Каллаверт розповіла, що вона та її собаки були на пляжі віддаленого острова, де вона та її чоловік живуть неподалік Тофіно, коли вона помітила щось знайоме на піску.

"Я одразу зрозуміла", - сказав вона. "Це зупинило мене просто на місці".

Каллаверт, яка розповіла про своє відкриття в TikTok, пригадала, що впустила гаманець у воду під час посадки на човен у червні 2023 року.

"Там, де ми живемо, у нас немає причалу, і нам доводиться пливти на каное до місця, де розташований човен", - сказала вона Westerly News. "Гаманець у мене був у розстебнутій кишені рюкзака, я забула його застебнути. Коли я пішла до човна з каное, я почула сплеск, але припустила, що це через те, як вода плескалася, і я нічого про це не подумала".

Марсі поділилася, що незабаром після того, як він був загублений, їй довелося шукати дайвера, але пошуки були безуспішними.

Вона сказала, що гаманець, готівка, карти та посвідчення особи все ще перебувають у напрочуд хорошому стані після плавання у морі.

"Єдина шкода – це те, що блискавка проіржавіла", - прокоментувала вона.

Нагадаємо, загублений у річці гаманець повернули жінці через 28 років. Що там було та курйозна історія втрати.

Читайте також: