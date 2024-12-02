Шокована жінка знайшла на смітнику "мертві тіла": правда її спантеличила (фото)

Мама була шокована, знайшовши у сміттєвому баку те, що вона вважала мертвими тілами.

Про це пише NTK.

Тіффані Батлер риється у сміттєвих баках у пошуках невикористаних товарів – практика, яка є законною у її штаті Техас, США. Але остання знахідка 34-річної жінки була не звичайною косметикою, взуттям чи електронікою, а коробками з секс-ляльками.

Поділившись відео із трьома мільйонами підписників на TikTok, Тіффані сказала: "У мене буквально мало не стався серцевий напад. Там є контейнер для сміття і там були ці великі коробки, і я відкрила контейнер, і це перше, що кинулося мені в очі".

Вона показала частину ляльки з носком на нозі, що стирчить з однієї коробки.

Секс-лялька / Фото: скриншот з відео

Тіффані продовжила: "Мене трясло. Я думала, що це мертве тіло. Ні, це ляльки".

Вона відкинула картонну коробку, щоб показати, що у ляльки тіло оголеної жінки. Інший контейнер для сміття поруч містив ще одну картонну коробку з ще однією секс-лялькою.

Секс-лялька / Фото: скриншот з відео

Тіффані сказала: "Вони точно були у вжитку. Там волосся по всьому тілу".

Американка, яка займається копанням у сміттєвих контейнерах вже вісім років, описує це як "перший" для себе досвід. Втім, невдовзі повернувшись до баків для сміття, вона виявила, що ляльки зникли, і припустила, що хтось їх забрав.

Раніше вона розповідала про своє захоплення: "Ніколи не знаєш, коли магазини почнуть викидати речі — вся справа в долі". За її оцінками, за два роки перепродажу своїх знахідок на смітниках вона заробила близько 80 000 доларів.

Нагадаємо, нещодавно у Туреччині у жінки стався нервовий зрив через сніговика. Він подумала, що це труп.

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