Шоковані батьки виявили смертоносну знахідку під дитячим кріслом: що це було (фото)

На щастя, все закінчилося без трагедії.

В Австралії батьки виявили смертоносну істоту під кріслом свого малюка.

Про це пише UPI.

Ловець змій Марк Пеллі відреагував на повідомлення про те, що в одному з будинків у Мельбурні під дитячим кріслом була знайдена небезпечна тигрова змія.

"У цьому будинку все тихо – за винятком тигрової змії, яка сиділа під дитячим кріслом", - прокоментував він, дістаючи істоту. "Коли мама і тато помітили тигрову змію, яка пізно вночі проповзла через вітальню і сховалася під дитячим кріслом, вони не могли повірити своїм очам".

Тигрову змію знайшли під дитячим кріслом / Фото: instagram.com/snakehunteraus

Марк додав, що, на щастя, ніхто не постраждав і змію забрали з будинку сім'ї.

Нагадаємо, до будинку чоловіка проник незвичайний злодій. Він заборонив переслідувати його та дозволив втекти з награбованим.

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