Реклама

Пачки готівки були розкидані на дорозі в Колумбії після пограбування літака у великому аеропорту у стилі фільму.

Як повідомляє Need To Know, банда штурмувала злітно-посадкову смугу на двох позашляховиках Toyota Land Cruiser Prado.

Підозрювані прибули зі зброєю в руках, а потім перехопили броньовану вантажівку, яка завантажувала мішки з готівкою в літак.

Реклама

Після перестрілки з охоронцями аеропорту їм вдалося втекти з місця події.

Вони прорвалися через паркан і втекли на шосе по інший бік злітно-посадкової смуги.

Грабіж стався 9 квітня в міжнародному аеропорту Альміранте Паділья в Ріохачі.

Готівка завантажувалася на рейс авіакомпанії LATAM Airlines до Боготи, коли з’явилася озброєна банда. Один з пасажирів, кубинський турист, розповів: «Вони прибули зі стріляниною, пасажири впали на підлогу. Там були немовлята».

У результаті пограбування адміністрація аеропорту призупинила роботу на декілька годин.

Вілсон Рохас, секретар уряду Ріохача, сказав, що підозрювані «скористалися від’їздом охоронця, перш ніж проїхати через ворота». Він додав: «Вони розташувалися там, де стояла броньована вантажівка, яка вже доставила мішки. Вони пограбували транспортний засіб і втекли по шосе на протилежному боці злітно-посадкової смуги».

Під час втечі національною трасою вони, як повідомляється, облили асфальт олією, щоб затримати поліцію, яка їх переслідувала. Потім вони дісталися села, де проживає корінна громада.

Банда нібито підпалила один із фургонів, коли в ньому ще була готівка.

Люди збирали вцілілі гроші / © скриншот з відео

На одному з відеозаписів видно, як місцеві жителі копаються в купах обгорілих банкнот на землі в пошуках придатних для використання.

У селі підозрювані викрали автомобіль, щоб продовжити втечу.

Під час пограбування вони викрали щонайменше 24 сумки з готівкою, чотири з яких були знайдені.

Злодії викрали щонайменше 24 сумки з готівкою / © скриншот з відео

Вважається, що в пограбуванні брали участь щонайменше 12 осіб. Влада заарештувала двох підозрюваних у скоєнні цього злочину. Розслідування триває.

Нагадаємо, чоловіка з інвалідністю безцеремонно висадили з літака.