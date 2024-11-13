Шоковані жінки через 59 років дізналися, що їх підмінили у пологовому: "Вони тримали це в таємниці"

Одна з матерів дізналася про це значно раніше, але промовчала.

Дві жінки в Норвегії були шоковані, коли виявили, що їх підмінили після народження, і що вони дізналися про це лише через майже 60 років через те, що уряд нібито приховував цю інформацію.

Про це повідомляє Associated Press.

Дорослі жінки, яким зараз 59 років, об'єдналися з Карен Рафтесет Доккен – однією з матерів, які отримали не ту дитину – щоб подати до суду на державу через підміну.

Доккен народила дівчинку 14 лютого 1965 року в приватному закладі в центральній Норвегії під назвою Eggesboenes, де немовлят утримували разом, а матері відпочивали в окремих палатах. Через тиждень вона повернулася додому з дитиною, названою Моною на честь матері, яку вона вважала своїм нащадком.

Доккен вважала дивним, що у її доньки проросли чорні кучері, але припустила, що вона пішла в темноволосу матір свого чоловіка і виховувала її як свою власну. Лише на початку нового тисячоліття вона зрозуміла, що Мона не її, і що її справжню доньку, Лінду Карін Рісвік Готаас, виховує хтось інший.

Вона дізналася б про це раніше, якби норвезькі органи охорони здоров'я, які виявили цей інцидент 1985 року, коли дівчата були підлітками, не приховали його.

"Я ніколи не думала, що Мона – не моя дочка", - сказала заплакана Доккен, якій зараз 78 років, даючи свідчення в Окружному суді Осло.

Ситуація була особливо складною для Мони, яка дізналася, що Доккен не є її біологічною матір'ю, лише 2021 року, коли їй було 57 років, після проходження тесту ДНК.

У нещодавній справі всі жінки стверджували, що норвезька влада порушила їхні права і підірвала їхнє право на сімейне життя, за що вони повинні перепросити і виплатити компенсацію.

Адвокатка Крістін Аарре Хаанес, яка представляє Мону, заявила, що держава "всі ці роки порушувала її право на власну ідентичність", додавши, що "вони тримали це в таємниці".

"Її біологічний батько помер, - додала адвокатка. Вона не має жодного контакту зі своєю біологічною матір'ю".

Цікаво, що жінка, яка виховувала біологічну доньку Доккен, дізналася правду набагато раніше, 1981 року, але не стала домагатися визнання материнства.

Тим часом норвезькі органи охорони здоров'я відбиваються. Наразі незрозуміло, чому ця підміна взагалі відбулася; однак, за деякими даними, це була одна з декількох підмін немовлят, що відбулися в Eggesboenes в 50-х і 60-х роках.

Нагадаємо, батько запідозрив, що "надто вродлива" донька не його і це закінчилось викриттям жахливої помилки. Сім'я була шокована, дізнавшись про нещасний випадок.

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