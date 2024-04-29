Шокований фотограф дикої природи прокинувся під деревом в обіймах із гепардом – фото

Фотограф дикої природи Дольф Волкер поділився приголомшливою історією, як прокинувся в обіймах з гепардом.

Про це пише WECB Radio.

Це сталося під час однієї з його волонтерських робіт у Cheetah Experience, заповіднику у Південній Африці для видів, що під загрозою зникнення.

Після втрати улюбленого собаки Дольф знайшов нову місію в житті: захищати права тварин і підвищувати поінформованість про види, що зникають. Його прихильність привела його до Cheetah Experience, де леви, леопарди, сервали і, звичайно ж, гепарди знаходять притулок від загроз, з якими вони стикаються у дикій природі.

Пам'ятна зустріч відбулася в сонячний день, коли все, чого хотів Дольф, — це ненадовго втекти від безжального сонця. Він знайшов тінь під деревом, не знаючи, що незабаром йому доведеться розділити своє імпровізоване ліжко з гепардом на ім'я Іден. Поки він спав, до нього підійшов Іден і вирішив влаштуватися поряд з ним, щоб подрімати.

Дольф Волкер разом із диким гепардом / Фото: wecb.fm

Легкі поштовхи Ідена зрештою розбудили Дольфа, який був приголомшений, але захоплений довірою та прихильністю, виявленими цією величною істотою.

Дольф Волкер разом із диким гепардом / Фото: wecb.fm

Маючи під рукою камеру, Дольф не проґавив можливості сфотографувати цю незвичайну подію. На фотографіях та відео, які він зняв, видно, як Іден демонструє несподівану ніжність, тикає в нього носом, грайливо кусає і навіть облизує його.

Дольф Волкер разом із диким гепардом / Фото: wecb.fm

Дольф, якого часто називають "заклиначем гепардів", використовує свою платформу, зокрема канал на YouTube, щоб поділитися інформацією про поведінку цих швидких та чарівних котячих. Його розповіді та відеоматеріали допомагають розповісти людям про важке становище гепардів, які входять до числа найбільш вразливих представників сімейства котячих в Африці через браконьєрство та втрату довкілля.

Цей досвід ілюструє дивовижні способи взаємодії диких тварин з людьми, якщо їм приділяється повага та простір. Для Дольфа це стало гострим нагадуванням про те, чому він присвятив своє життя цим істотам: щоб гарантувати, що майбутні покоління не лише дізнаються про них через фотографії та відео, а й зможуть відчути їхню грацію в дикій природі. На його думку, такі моменти зв'язку наголошують на актуальності та красі охорони дикої природи.

Нагадаємо, науковці виявили, чому виник одностатевий секс між тваринами. Гомосексуальна поведінка між тваринами, можливо, розвинулася для "збереження миру" у видів, де соціальні конфлікти можуть призвести до смерті.

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