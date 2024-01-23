Шокований сантехнік знайшов 20 кісток під ванною: кому вони належали (фото, відео)

Під час ремонту власників будинку не було вдома.

Сантехнік із Великої Британії був приголомшений, виявивши понад 20 кісток, захованих під підлогою ванної кімнати, яку він ремонтував цього місяця.

Про це пише nypost.com.

36-річний Джонатан Беттс працював над котеджем, якому понад 200 років. Він поділився своєю зловісною знахідкою у моторошному відео TikTok.

"Після того, як я зняв унітаз і підлогове покриття, я виявив, що чорнова підлога внизу сильно прогнила", - пояснив Беттс. "Я попередив клієнтів, які були у відпустці, що мені потрібно буде викопати землю", - продовжив він.

Беттс сказав, що зазвичай він не працює у вихідні, але він продовжував ремонт.

"Як ви розумієте, я почав нервувати, особливо коли знайшов щелепну кістку із зубами! У глибині душі я знав, що це тварина, тому що зуби не були схожі на наші, але я все ще робив начерки, бо дуже не хотів, щоби цю роботу закрили!" - додав він.

Сантехнік знайшов 20 кісток під ванною / Фото: SWNS

Беттс натрапив на другу частину щелепної кістки серед 20 інших кісток.

Спочатку він сказав, що "начебто" сподівався, що це були кістки собаки.

Провівши пошук у Google і порадившись із колегами-професіоналами, Беттс зробив найважливіше відкриття: кістки належали свині, а не людині.

Але їх не викинули, а поклали до землі.

Сантехнік знайшов 20 кісток під ванною / Фото: SWNS

"Кістки поклали назад під підлогу, коли ми дізналися, що колись люди ховали їх, щоб відігнати злих духів", - зазначив Беттс. "Після розмови з власниками будинку вони повідомили мені, що будинок навпаки раніше був свинофермою, і вони думають, що сарай, прибудований до їхньої власності, насправді був бійним", - сказав він. "Це не людина!".

У коментарях юзери залишили низку повідомлень: "Принаймні ви розгадали таємницю кісток", "Якби ви зателефонували до поліції, вони зробили б розкопки за вас, і вам не довелося б їм платити".

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"Скажімо так, не кожного дня приходиш на роботу і знаходиш купу кісток під підлогою у ванній", - додав Беттс. "Я працюю в цій галузі понад 20 років - і ніколи раніше не бачив нічого подібного".

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