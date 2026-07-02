Чоловік помер після дебошу у літаку / © Getty Images

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35-річний Каллум Керр влаштував дебош на борту літака. Він кидався на екпаж та пасажирів, а коли його вгамували, то після приземлення літака чоловік помер.

Про це пише Guardian.

Агресивний пасажир на борту літака британської бюджетної авіакомпанії Jet2 загинув за трагічних обставин. Як повідомляє видання, інцидент стався 22 червня під час рейсу з Ларнаки (Кіпр) до Манчестера.

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Близько 2:25 чоловік віком приблизно 30 років раптово напав на пасажирів та членів екіпажу. За інформацією поліції, британець спочатку погрожував іншим, а також поводився агресивно щодо своєї партнерки.

Після втручання екіпажу пасажир ставав дедалі агресивнішим, вживав алкоголь, бив по багажних відсіках і дверях кабіни пілотів, а також погрожував побити інших пасажирів. Кульмінацією інциденту стало плювання на члена екіпажу та удар головою іншого пасажира.

Ситуацію вдалося взяти під контроль лише тоді, коли інші пасажири знешкодили нападника та утримували його до кінця польоту. Після приземлення поліцейські негайно піднялися на борт, щоб затримати його. Однак виявилося, що чоловік уже не подавав ознак життя.

«Незважаючи на спроби реанімації та госпіталізацію, чоловік помер у другій половині дня 23 червня», — повідомила поліція.

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Авіакомпанія Jet2 опублікувала заяву: «До нас надійшла сумна звістка про те, що один із пасажирів помер після доставки до лікарні. Висловлюємо найщиріші співчуття родині та близьким померлого. Оскільки справа все ще розслідується, на цьому етапі ми не можемо надавати подальших коментарів»

Родина покійного зазначила: «Каллум був сімейною людиною, батьком трьох прекрасних маленьких дітей, любителем спорту із золотим серцем».

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