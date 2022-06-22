Шольц пообіцяв підтримувати Україну зброєю, "поки вона цього потребуватиме"

Шольц пообіцяв підтримувати Україну зброєю, "поки вона цього потребуватиме"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед самітами ЄС, НАТО і Групи семи пообіцяв Україні подальшу підтримку, зокрема і зброєю.

За його словами, Німеччина постачає зброю - "сьогодні і в майбутньому".

З відповідною заявою Шольц виступив у Бундестазі, пише Welt.

"Україна отримує зброю, яка їй особливо необхідна на нинішньому етапі війни", – наголосив Шольц.

Канцелер Німеччина наголосив, що Україна має повне право захищатися від Росії.

"І наш обов’язок як європейських сусідів, як захисників закону і свободи, як друзів і партнерів України – підтримувати їх якнайкраще", - заявив він.

Шольц зазначив, що Німеччина підтримуватиме Україну, "поки вона буде цього потребувати".

"Ми будемо продовжувати масово підтримувати Україну - фінансово, економічно, гуманітарно, політично і постачанням зброї, поки Україна потребуватиме нашої підтримки", - сказав канцлер.

Зазначимо, німецький канцлер Олаф Шольц також заявив, що Заходу потрібно готуватися до тривалого конфлікту з Росією і тривалої відбудови України.

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