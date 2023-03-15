Схопив кухонного ножа і перерізав горло: 8-річний хлопчик вбив названого брата вдома

Дитина спочатку душила жертву, а потім схопила ножа.

У Флориді, що у Сполучених Штатах Америки, 8-річний хлопчик задушив названого брата, а потім перерізав хлопчикові шию кухонним ножем.

Його заарештували, пише mirror.co.uk.

Офіцерам округу Лейк повідомили, що хлопчик нібито задушив дитину і відпустив лише тоді, коли він сказав, що не може дихати. Потім підозрюваний перерізав хлопчикові шию. Зброю вирвав у дитини з рук друг потерпілого.

Після того, як у нього відібрали ножа, хлопчик нібито погрожував "всіх убити".

Підозрюваний декілька разів намагався втекти від полісменів, а коли копи намагалися посадити його до машини, він вдарив правоохоронця ногою.

Зрештою його було заарештовано і доставлено до центру ув'язнення округу Лейк. Восьмирічній дитині пред'явлено звинувачення, у тому числі побиття смертоносною зброєю за обтяжуючих обставин, побиття шляхом удушення, побиття співробітника правоохоронних органів та опір співробітнику правоохоронних органів.

Нагадаємо, у Німеччині школярки під час прогулянки зарізали 12-річну дівчинку. Поліція знайшла тіло дівчинки із численними пораненнями.

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