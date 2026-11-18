Шотландський спосіб утеплення будинку / © pexels.com

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У Шотландії звернули увагу на цю проблему та запропонували цікавий спосіб її розв’язання. Йдеться про спеціальну надувну кулю, яку вставляють у димохід, якщо каміном більше не користуються. Вона допомагає зупинити потік холодного повітря та зменшити тепловтрати.

Чому через камін у будинку стає холодніше

Навіть добре опалювана кімната може швидко охолоджуватися, якщо в будинку є місця, через які виходить тепле повітря. Одне з них — димохід. Особливо це стосується старих будинків, де каміни часто залишаються невикористовуваними роками.

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Принцип простий: тепле повітря піднімається вгору й поступово виходить через димохід назовні. На його місце може надходити холодне повітря з вулиці. Через це в кімнаті з’являються протяги, а підтримувати комфортну температуру стає складніше.

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У результаті опалення працює довше, а господарі витрачають більше грошей на обігрів приміщення. Тому перед початком опалювального сезону варто перевірити не лише вікна та двері, а й камін, яким давно не користуються.

Що шотландці вставляють у димохід, щоб зберегти тепло

Для розв’язання цієї проблеми використовують спеціальну надувну заглушку, яку називають chimney balloon. Вона має форму кулі та призначена для встановлення всередині димоходу, коли камін не працює.

Після надування пристрій розширюється й перекриває канал, обмежуючи рух повітря. Завдяки цьому тепле повітря з кімнати не так швидко виходить назовні, а холодне не проникає всередину через димохід.

Такий спосіб може стати в пригоді власникам будинків зі старими камінами, які використовують лише зрідка або залишають декоративними. Особливо відчутною користь від заглушки може бути в приміщеннях, де через димохід постійно тягне холодом.

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Водночас не варто очікувати, що одна невелика заглушка повністю розв’яже проблему опалення. Результат залежить від стану будинку, герметичності вікон і дверей та інших можливих джерел тепловтрат.

Як правильно користуватися надувною заглушкою

На перший погляд, усе просто: потрібно придбати відповідний пристрій, надути його та встановити всередині димоходу. Але є кілька моментів, які не варто ігнорувати.

Підбирайте заглушку за розміром. Вона має відповідати формі та діаметру димоходу. Якщо пристрій буде замалим або завеликим, належного ефекту досягти не вдасться.

Використовуйте лише спеціальні пристрої. Звичайна повітряна кулька не підходить для цієї мети. Потрібна заглушка, виготовлена саме для димоходів.

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Пам’ятайте про вентиляцію. Перед встановленням потрібно переконатися, що перекриття каналу не створить проблем із циркуляцією повітря та накопиченням вологи.

Виймайте заглушку перед розпалюванням каміна. Використовувати вогнище із заблокованим димоходом категорично не можна. Це може призвести до потрапляння диму та чадного газу в приміщення.

Якщо димохід старий або його стан викликає сумніви, краще спочатку запросити спеціаліста. Він перевірить конструкцію та підкаже, чи можна використовувати таку заглушку.

Чим ще можна захистити будинок від холодного повітря через камін

Надувна куля — не єдиний варіант. Якщо власники не хочуть встановлювати пристрій усередині димоходу, можна розглянути спеціальну панель, якою закривають отвір каміна.

Її встановлюють перед топкою. Такий екран допомагає обмежити рух повітря та зменшити проникнення холоду в кімнату. Це може бути зручним рішенням для камінів, які давно не використовуються.

Проте повністю перекривати димохід без урахування особливостей його конструкції не варто. Неправильне облаштування може спричинити накопичення вологи, появу конденсату та інші проблеми.

Щоб узимку в будинку було тепліше, варто почати з перевірки всіх потенційних джерел тепловтрат. Іноді достатньо усунути протяги біля вікон, ущільнити двері та подбати про невикористовуваний камін, щоб опалювальна система працювала ефективніше.

FAQ

Як зберегти тепло в будинку взимку?

Насамперед потрібно перевірити вікна, двері та місця, через які може проникати холодне повітря. Варто усунути щілини, перевірити утеплення стін і звернути увагу на невикористовуваний камін. Якщо через димохід відчутно тягне холодом, можна встановити спеціальну заглушку. Вона допоможе зменшити циркуляцію повітря та скоротити тепловтрати.

Як зменшити втрати тепла через димохід?

Якщо каміном не користуються, для захисту від протягів можна застосувати спеціальну надувну заглушку (chimney balloon). Її встановлюють усередині димоходу, де вона перекриває канал і перешкоджає вільному руху повітря. Також можна використовувати спеціальну панель для закриття отвору каміна. Перед повторним розпалюванням вогнища заглушку обов’язково потрібно вийняти.

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