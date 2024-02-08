Схожа на Бейонсе жінка похизувалася, як фани хочуть з нею одружитися та пропонують $25 тисяч за ніч

Бразилійка каже, що отримала пропозиції про роботу, освідчення і навіть пропозицію про секс за 25 000 доларів, бо вона дуже схожа на Бейонсе.

Про це пише nypost.com.

"Коли люди бачать мене, вони одразу зазначають, що я схожа на співачку", - розповіла 35-річна Хуліана Мачадо Сотіньо. "Більшість з них здивовані ступенем схожості. Люди завжди кажуть: "Ух ти, ти знаєш, що ти схожа на Бейонсе?". Або: "Дівчинко, ти щасливиця, ти дуже нагадуєш мені королеву Бі".

Сотіньо, родом з Ігуаба-Гранде в Ріо-де-Жанейро, сказала, що помітила свою схожість із 42-річною зіркою лише тоді, коли почала публікувати повідомлення у соціальних мережах 2019 року. Відтоді блогерка привернула до себе небажану увагу чоловіків.

Хуліана Сотіньо / Фото: із соцмереж

Заміжня мама шістьох дітей стверджує, що отримала п'ять освідчень та пропозицію переспати за 25 000 доларів.

"Люди знають, що я заміжня, тому що я завжди показую, яке моє життя в соціальних мережах, але я вже отримала пропозиції провести зі мною ніч", - додала вона.

Хуліана Сотіньо / Фото: із соцмереж

Сотіньо розповіла, що її завалили коментарями в TikTok, коли вона змінила свої темні локони на світлий колір. Її відео почали набирати популярності, і шанувальники Бейонсе заполонили її сторінку.

"Я завжди була брюнеткою, але коли я вирішила змінити це, я зрозуміла, що дуже нагадую про неї людям", - поділилася Сотіньо. "Я багатьом нагадую Бейонсе та її сестру Соланж – моя аудиторія дуже розділена".

Хуліана навіть зайшла так далеко, що назвала свою молодшу дочку Жизель, що є другим ім'ям Бейонсе.

"Кому не подобається, коли її порівнюють з дівою дів? Я почуваюся найщасливішою і найблагословеннішою жінкою на світі", - похизувалася вона.

Нагадаємо, чоловік зустрів 40 своїх двійників і дізнався жорстоку правду. Він влаштував зустріч.

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