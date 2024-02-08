Схожа на Бейонсе жінка похизувалася, як фани хочуть з нею одружитися та пропонують $25 тисяч за ніч

Також вона отримала пропозиції роботи.
Бразилійка каже, що отримала пропозиції про роботу, освідчення і навіть пропозицію про секс за 25 000 доларів, бо вона дуже схожа на Бейонсе.
Про це пише nypost.com.
"Коли люди бачать мене, вони одразу зазначають, що я схожа на співачку", - розповіла 35-річна Хуліана Мачадо Сотіньо. "Більшість з них здивовані ступенем схожості. Люди завжди кажуть: "Ух ти, ти знаєш, що ти схожа на Бейонсе?". Або: "Дівчинко, ти щасливиця, ти дуже нагадуєш мені королеву Бі".
Сотіньо, родом з Ігуаба-Гранде в Ріо-де-Жанейро, сказала, що помітила свою схожість із 42-річною зіркою лише тоді, коли почала публікувати повідомлення у соціальних мережах 2019 року. Відтоді блогерка привернула до себе небажану увагу чоловіків.
Заміжня мама шістьох дітей стверджує, що отримала п'ять освідчень та пропозицію переспати за 25 000 доларів.
"Люди знають, що я заміжня, тому що я завжди показую, яке моє життя в соціальних мережах, але я вже отримала пропозиції провести зі мною ніч", - додала вона.
Сотіньо розповіла, що її завалили коментарями в TikTok, коли вона змінила свої темні локони на світлий колір. Її відео почали набирати популярності, і шанувальники Бейонсе заполонили її сторінку.
@juhmachadoofc
Eu no dia a dia kkk♬ som original - Juhmachado
"Я завжди була брюнеткою, але коли я вирішила змінити це, я зрозуміла, що дуже нагадую про неї людям", - поділилася Сотіньо. "Я багатьом нагадую Бейонсе та її сестру Соланж – моя аудиторія дуже розділена".
Хуліана навіть зайшла так далеко, що назвала свою молодшу дочку Жизель, що є другим ім'ям Бейонсе.
"Кому не подобається, коли її порівнюють з дівою дів? Я почуваюся найщасливішою і найблагословеннішою жінкою на світі", - похизувалася вона.
@juhmachadoofc Da pra aquecer o coraçãozinho hahaha Meu trabalho como cover ❤️#Beyonce #sosia #brasileira #viral #nostalgie #negraestylosa ♬ som original - Juhmachado
Нагадаємо, чоловік зустрів 40 своїх двійників і дізнався жорстоку правду. Він влаштував зустріч.
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