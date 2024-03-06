Схожа на Брітні Спірс жінка вигадала, як заробляти на цьому гроші – фото, відео

Танцівниця перетворила свою неймовірну схожість із Брітні Спірс на підробіток.

Про це пише Mirror.

35-річна Аллегра Дюваль подорожує США та виступає під фонограму як двійниця.

Жінка каже, що все життя її порівнювали із зіркою, а друзі навіть прозвали її Брітні. Три роки тому вона усвідомила свою схожість, вивчила всі слова та танцювальні номери найпопулярніших хітів попзірки та почала працювати двійницею.

Тепер вона регулярно приймає замовлення з усіх кінців Штатів, стягуючи близько 3000 доларів за одноденний виступ. Вона виступала з Nelly, Deadmau5, David Guetta та Skrillex у нічних клубах та на фестивалях.

І хоча вона навіть не співає, гостям подобається її точна хореографія та блискавичні переходи між 26 костюмами ручної роботи.

Основний дохід Алегри – її виступи, які приносять 25 тисяч доларів на рік. Але це доповнюється її контентом у соціальних мережах, таким як спонсоровані відео, співпраця з брендами та трансляції у TikTok. Танцівниця з Вірджинія-Біч, штат Вірджинія, США, сказала: "Мені все життя говорили, що я схожа на неї. Мені було 10 років, коли вона випустила Baby One More Time, і відтоді я її фанатка. Після декількох перших виступів я почала шити костюми, створила сайт і почала рекламувати себе як виконавицю Брітні".

Алегра Дюваль / Фото: Allegra DuVal / SWNS

Тепер Аллегра побувала у 30 різних місцях у всій країні, виступаючи під її хіти. Це вимагає набагато більше роботи, ніж люди думають: підготовка зачіски та костюмів, підтримка автозасмаги, манікюру та макіяжу, а також вивчення хореографії.

"Я теж тренуюся щонайменше годину на день — танці такі спортивні! Я так люблю цю роботу — це моя пристрасть — сподіваюся, що зможу займатися нею все життя!".

Алегра Дюваль / Фото: Allegra DuVal / SWNS

Аллегра вивчала балет, чечітку, джаз та лірику від трьох років. Професійна танцівниця завжди була шанувальницею поппринцеси, але ніколи не припускала, що вона збудує кар'єру на цій схожості.

Вперше, 2016 року, її попросили потанцювати та синхронізувати губи у ролі Брітні. Їй так сподобалося це, що вона почала займатися цим все більше і почала робити копії костюмів вручну. Після виступу у її ролі на Denver Pride 2018 року їй вперше було запропоновано виступити у ролі Брітні на вечірці з нагоди дня народження 2021-го.

Алегра Дюваль / Фото: Allegra DuVal / SWNS

Аллегра сказала, що її улюблені пісні для виконання – Work B*tch і Slave 4 U, і їй "біса дуже хотілося б" якось зустрітися зі своєю кумиркою. Тепер для неї це робота на повний робочий день, а також розповсюдження платного контенту Брітні на її платформах у соціальних мережах.

Аллегра дає приблизно два концерти на місяць, але готується до кожного виступу тижнями. Вона сказала: "Оскільки я вже багато років займаюся танцями професійно, я вже звикла стежити за своїм харчуванням та фізичною формою — я люблю тренуватися, бути у формі та добре харчуватися. Я також люблю наносити макіяж і засмагати, тому це працює. Єдине, що може бути стомлювальним, це подорож: я можу витратити 17 годин на дорогу заради одного 15-хвилинного виступу".

Колишня танцівниця гоу-гоу створює індивідуальний сет-лист на основі улюблених хітів Брітні свого клієнта та іноді змінює костюми на сцені.

Вона додала: "Мені навіть снилися сни, де я зустріла її. Якби я зустріла її, гадаю, я б померла".

Нагадаємо, схожа на Бейонсе жінка похизувалася, як фани хочуть з нею одружитися та пропонують $25 тисяч за ніч. Також вона отримала пропозиції роботи.

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