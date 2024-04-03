Схожа на черв'яка з "Дюни": на берег викинуло моторошну істоту-вампіра з гострими зубами – фото

У Великій Британії на берег викинуло морське кровожерливе чудовисько розміром з дитину, яке порівняли з гігантськими піщаними черв'яками зі стрічки "Дюна".

Про це пише New York Post.

Фотографія тварини стала вірусною у Facebook, коли глядачі намагалися вгадати її приналежність.

"Це було схоже на величезну п'явку з присоскою, повною гострих, спрямованих всередину зубів", - розповів Pen News 26-річний Вілл Майлз, автор публікації, про цей морське чудовисько.

Морська мінога / Фото: Jarco Havermans via Pen News

Як повідомляється, працівник складу, який проживає в Бові Трейсі, виявив його під час прогулянки пляжем у Девоні після роботи.

"Це було дуже помітно, воно лежало в центральній частині пляжу біля лінії припливу", - сказав Майлз, який оцінив його довжину приблизно в 80 см – зріст дворічної дитини.

На кадрах видно істоту, яка має струнке тіло, схоже, як у вугра, і ряди хвилеподібних зубів.

Сподіваючись пролити світло на його приналежність, британець розмістив фотографію в групі натуралістів у Facebook, що спричинило цілу низку гіпотез.

Морська мінога / Фото: Jarco Havermans via Pen News

Багато хто порівнював тварину з підземними космічними черв'яками з класичного науково-фантастичного роману "Дюна", який надихнув на створення численних блокбастерів, останній з яких, "Дюна 2".

"Схожий на піщаного черв'яка з "Дюни", - сказав один, а інший написав: "Щойно подивився фільм, і в мене одразу голова пішла обертом".

Кадр із фільму "Дюна" / Фото: Warner Bros.

Як виявилося, загадкова істота – це морська мінога, стародавній вид хрящових риб, що живиться кров'ю більших риб і ссавців.

Ця уродженка Атлантичного океану, яка може виростати майже до 122 см завдовжки, харчується, чіпляючись за здобич своїм вкритим зубами диском. Потім вона висмоктує кров і тканини тіла за допомогою зубчастого язика, схожого на внутрішню щелепу одного з космічних паразитів з фільму "Чужий".

Морська мінога / Фото: Jarco Havermans via Pen News

Хоча напади на людей відбуваються рідко, відомо, що мінога вчепилася в людину під час купання.

На щастя, укус не є смертельним, але він може бути болісним, а "необроблені рани можуть призвести до інфекції", повідомляє Weather Network.

Морська мінога / Фото: Jarco Havermans via Pen News

Морська мінога є анадромною, тобто вона мігрує від солоної води до прісної для нересту, як лосось.

"Протягом п'яти років вони живуть на дні, де фільтрують і харчуються детритом", – пояснив морський біолог Ярко Хаверманс. "Після цих п'яти років вони перетворюються на дорослу морську міногу, яка мігрує до моря, щоб жити як паразитичний вид риби на більших видах риб і китах. Для розмноження вони повертаються назад до річки".

Нагадаємо, нещодавно було знайдено загадкового "прибульця" з розкосими очима та подовженим черепом. Знахідку виявили у Колумбії.

Читайте також: