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Схоже на циклопа: на фермі народилось козеня-мутант з двома очима в одному (фото)

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Схоже на циклопа: на фермі народилось козеня-мутант з двома очима в одному (фото)

dailystar.co.uk

Турецький фермер звернувся до влади з проханням забрати тварину та зберегти їй життя. 

У Туреччині на фермі народилось козеня-мутант з двома очима в одному. Місцеві кажуть, що їм це нагадує циклопа. 

Про це повідомляє dailystar.co.uk. 

Власник тварини 40-річний Ахмет Картал займається розведенням тварин в селі Гьокмуса провінції Кіліс вже 25 років. Він зазначає, що подібне бачить вперше. 

"Я займаюся цією роботою вже 25 років. З чимось подібним стикаюся вперше. Ніколи такого не бачив і не чув про щось схоже", - каже Ахмет Картал. 

Турецький фермер звернувся до влади з проханням забрати тварину та зберегти їй життя. 

© dailystar.co.uk
dailystar.co.uk

Представник факультету ветеринарної медицини Університету Хатая Мустафи Кемаля, доктор Ахмет Уяр розповів, що це сталось через аномалію, яка називається цебоцефалією. 

"Цей стан науково відомий як цебоцефалія. Кожне око має бути в окремій орбітальній западині. У цьому випадку обидва ока маленькі і розташовані в одній. Також у таких випадках ніс може бути маленьким або відсутнім. Також тут є аномалія вуха. Нижня щелепа теж досить велика", - каже фахівець. 

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