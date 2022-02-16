Схоже на циклопа: на фермі народилось козеня-мутант з двома очима в одному (фото)

Схоже на циклопа: на фермі народилось козеня-мутант з двома очима в одному (фото)

Турецький фермер звернувся до влади з проханням забрати тварину та зберегти їй життя.

У Туреччині на фермі народилось козеня-мутант з двома очима в одному. Місцеві кажуть, що їм це нагадує циклопа.

Про це повідомляє dailystar.co.uk.

Власник тварини 40-річний Ахмет Картал займається розведенням тварин в селі Гьокмуса провінції Кіліс вже 25 років. Він зазначає, що подібне бачить вперше.

"Я займаюся цією роботою вже 25 років. З чимось подібним стикаюся вперше. Ніколи такого не бачив і не чув про щось схоже", - каже Ахмет Картал.

Турецький фермер звернувся до влади з проханням забрати тварину та зберегти їй життя.

dailystar.co.uk

Представник факультету ветеринарної медицини Університету Хатая Мустафи Кемаля, доктор Ахмет Уяр розповів, що це сталось через аномалію, яка називається цебоцефалією.

"Цей стан науково відомий як цебоцефалія. Кожне око має бути в окремій орбітальній западині. У цьому випадку обидва ока маленькі і розташовані в одній. Також у таких випадках ніс може бути маленьким або відсутнім. Також тут є аномалія вуха. Нижня щелепа теж досить велика", - каже фахівець.

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