Схоже на русалку: на пляжі виявили рештки загадкової істоти (фото)

В Австралії на пляжі знайшли рештки загадкової істоти, яка нагадує русалку.

Про це пише dailystar.co.uk.

Боббі-Лі Оутс зазнала шоку "всього свого життя", коли побачила "тіло", яке викинуло на берег в Кеппел-Сендсі в Квінсленді. Спершу жінка подумала, що то мертва людина.

Повідомляється, що в істоти довге тіло, грудна клітина і хребет, а її довжина близько 1,8 метра.

Рештки загадкової істоти / Фото: Pen News

"Ми їхали пляжем у пошуках місця для кемпінгу і не могли не помітити, наскільки череп схожий на людський. Тому ми миттєво почали плутатися в тому, що, чорт забирай, це може бути, і чому це схоже на людський череп? У нього був череп з подовженою лінією підборіддя та волосся, схоже на колір корови чи кенгуру, але у багатьох місцях волосся було відсутнім через розкладання. Він був точно схожий на русалку, але волохатий, тому що у нього був хвіст або якась кінцівка - ми були шоковані, тому що він спочатку мав людський вигляд", - поділилася жінка.

Однак її хвилювання тривало недовго, коли вона зайшла до Facebook, щоб спробувати визначити, що це було.

Хоча деякі користувачі стверджували, що насправді це була русалка, інші казали, що це був дуогонг – морський ссавець.

Істота нагадує русалку / Фото: Pen News

Експерт із Великої Британії вивчив фотографії та зміг звузити їх до групи ссавців, до якої входять кити, косатки, дельфіни та морські свині.

Роб Девіль, голова Лондонського зоологічного товариства, сказав: "Мені він здається маленьким китоподібним. Я не знайомий ні з цією місцевістю, ні з тим, які види там зазвичай мешкають, тому не можу рухатися далі".

Нагадаємо, нажахані відвідувачі пабу несамовито кричали, коли гігантський щур пробіг барною стійкою. Люди насолоджувалися напоями, коли їх раптово перервав небажаний гість.

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