“Штаб талібану”: Google зробив дивну помилку в листі на адресу заповідника “Софія Київська”

У паперовому конверті містився код для активації сервісів Google для бізнесу.

Компанія Google відправила листа до Національного заповідника “Софія Київська” в українській столиці, вказавши адресатом “штаб Талібану”

Про це повідомив у п’ятницю, 3 грудня, перший заступник директора заповідника Вадим Кириленко на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідне фото.

У паперовому конверті, який прийшов за адресою заповідника на вулиці Володимирській, містилося спеціальне посилання та код підтвердження, який потрібно було ввести на сайті для отримання доступу до сервісів Google для бізнесу, визначеного як “штаб Талібану”.

Кириленко іронічно зауважив, що півдня шукав на території заповідника вказаний в адресі штаб, але так його і не знайшов.

“Чесно, тільки до науковців та бухгалтерії не зазирнув. Сам іноді в чомусь їх підозрюю”, - пожартував заступник директора “Софії Київської”.

Нагадаємо, раніше у "Софії Київській" археологи знайшли унікальний хрест

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