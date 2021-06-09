Штани "задом наперед": Дональд Трамп став об'єктом для жартів американців

Трамп виступав на з'їзді Республіканської партії.

У центрі уваги серед користувачів Мережі стали штани колишнього президента США Дональда Трампа.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Напередодні користувачів Інтернету збило з пантелику відео зі з'їзду Республіканської партії, на якій виступав політик. Трампа запідозрили в тому, що він одягнув штани задом наперед. У соцмережах почали палко обговорювати, чи дійсно це так. Одні писали, мовляв, навіть Трамп такого не міг утнути. Інші жартували, що "це новий погляд на моду" від експрезидента США.

Врешті, усе вирішили фото у гарній якості. З них стало зрозуміло, що зі штанами все гаразд. Здавалося, розмови на цьому мали стихнути, але ні. Тепер в соцмережах жартують, що "навіть штани Трампа брешуть". Цим користувачі натякають на те, що у своїх заявах політик лукавив не раз.

Новий погляд на моду: штани Трампа "задом наперед" спантеличили користувачів мережі

Нагадаємо, колишній лідер США Дональд Трамп надихнув жартівників на створення сотень тисяч мемів. Та він і сам не проти посміятися. Яким світ запам’ятає Дональда Трампа, скільки тривало його рекордне рукостискання з президентом Франції та які деталі зовнішності політика стали предметом обговорень в інтернеті - у матеріалі.

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