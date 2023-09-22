Штучний інтелект показав "реального гобіта", що жив 50 000 років тому – фото

Штучний інтелект показав, який вигляд мали справжні гобіти.

Про це пише Daily Star.

Шанувальники "Володаря перснів" сьогодні вшановуватимуть культових персонажів Фродо та Більбо Беггінсів у рамках Міжнародного дня гобіта.

Багато хто, можливо, не знає, що ці види невеликого зросту насправді могли існувати у формі homo floresiensis – і штучний інтелект тепер показав, який вони мали вигляд. Цей вид жив близько 50 000-100 000 років тому і, як вважалося, нагадував як людей, так і шимпанзе.

За даними Національного історичного музею, вид, також відомий як людина флореська, був крихітним. Їх описують як "невисокого зросту з дуже маленьким черепом", "вираженими надбрівними дугами", "короткими ногами" і "великими плоскими ступнями".

Розмір їх мозку оцінюється приблизно в 420 см3, а зріст - близько 1,05-1,10 м. Про їхній раціон мало що відомо, але експерти прогнозують, що він "ймовірно містив м'ясо".

Зображення, створені з використанням цієї технології, показують чоловіків маленькими, зморшкуватими, з довгим розпущеним волоссям. Їхні ступні, вуха і носи більші, ніж зазвичай, а будова обличчя у них схожа на шимпанзе.

Штучний інтелект показав, який мали вигляд гобіти / Фото: MidJourney/Daily Star

Створені штучним інтелектом "гобіти" сидять усередині печер, схожих на ті, у яких два десятиліття тому виявили скелети. Їхня шкіра вкрита невеликою кількістю бруду, і вони носять простий одяг.

Штучний інтелект показав, який мали вигляд гобіти / Фото: MidJourney/Daily Star

Замість того, щоб задіяти штучний інтелект, вчені змогли реконструювати вигляд homo floresiensis, використовуючи скелети, знайдені в печері на острові Індонезії. Ще 2003 року вони виявили останки маленьких архаїчних людей у печері Лян Буа на острові Флорес. Серед них був повний череп, який давав уявлення, який вигляд мала примітивна порода.

Раніше бразильський експерт із графіки Ціцеро Мораєс розповів про реконструкцію вимерлих видів. І під час дослідження, співавтором якого він був, він розповів про різницю між вимерлими видами та сучасними людьми. Він сказав: "Грубо кажучи, у них, ймовірно, був менш видатний ніс, ніж у сучасних людей, область рота була трохи більш виступаючою, ніж у нас, а об'єм мозку був значно меншим. Вони також були набагато нижчими".

Говорячи про те, що людину флореську вперше порівняли зі знаменитими персонажами Толкіна, Мораєс сказав: "Коли 2004 року череп був представлений публіці, фільм "Володар перснів" мав великий успіх".

Нагадаємо, раніше вчені відтворили обличчя справжнього гобіта, який жив 60 000 років тому. Останки скелета належать кам'яному віку.

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