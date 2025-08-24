Якою буде Україна майбутнього / © Pixabay

Що чекає на Україну через 10, 50 чи 100 років? Замість астрологів, штучний інтелект надав прогноз розвитку України. І він виявився справді вражаючим.

Видання «Телеграф» представило результати експерименту.

ШІ представив сміливий та оптимістичний сценарій розвитку нашої держави, який не лише передбачає технологічний прорив, а й пропонує власне бачення долі нашого ворога. Він поділився прогнозами щодо економіки, суспільства і навіть розповів, що буде з українською мовою у далекому майбутньому.

Зокрема, через 5 років укриття перетворяться на багатофункціональні громадські простори. Сонячні панелі та вітряки органічно інтегровані в міський пейзаж.

Ветерани стають менторами та носіями досвіду для військових і цивільних.

Через 15 років Україна стає логістичним хабом між Європою та Азією (з центром у Дніпрі).

Також ШІ наголосив на екологічності та комфорті у житлових районах.

«Освіта трансформується у кампуси, орієнтовані на практику та інновації», — вважає ШІ.

Через 15 років віддалена робота формуватиме попит на зручні житлові простори.

А через 30 років на українців чекає децентралізована енергетика: кожен мікрорайон має власні мініелектростанції.

Україна стає не лише «житницею Європи», а й лідером агротехнологій.

«На полях працюють дрони та автономна техніка», — йдеться у прогнозі.

Це бачення відображає поєднання травматичного досвіду війни з прагненням до інновацій та безпеки. Україна в сценарії майбутнього — це сильна, сучасна та самодостатня країна, що задає тренди у світі.

Нагадаємо, раніше науковці з Кембриджа та Оксфорда дали свій прогноз щодо розвитку цивілізації. Ядерна зброя вже не є найстрашнішою загрозою для людства.

На їхню думку, цивілізація може зникнути ще до кінця цього століття через пандемії, кліматичні зміни чи розвиток штучного інтелекту.

