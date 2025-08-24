- Дата публікації
Штучний інтелект передбачив майбутнє України — що показав прогноз
Чи може штучний інтелект передбачити майбутнє України? Експеримент показав вражаючі результати.
Що чекає на Україну через 10, 50 чи 100 років? Замість астрологів, штучний інтелект надав прогноз розвитку України. І він виявився справді вражаючим.
Видання «Телеграф» представило результати експерименту.
ШІ представив сміливий та оптимістичний сценарій розвитку нашої держави, який не лише передбачає технологічний прорив, а й пропонує власне бачення долі нашого ворога. Він поділився прогнозами щодо економіки, суспільства і навіть розповів, що буде з українською мовою у далекому майбутньому.
Зокрема, через 5 років укриття перетворяться на багатофункціональні громадські простори. Сонячні панелі та вітряки органічно інтегровані в міський пейзаж.
Ветерани стають менторами та носіями досвіду для військових і цивільних.
Через 15 років Україна стає логістичним хабом між Європою та Азією (з центром у Дніпрі).
Також ШІ наголосив на екологічності та комфорті у житлових районах.
«Освіта трансформується у кампуси, орієнтовані на практику та інновації», — вважає ШІ.
Через 15 років віддалена робота формуватиме попит на зручні житлові простори.
А через 30 років на українців чекає децентралізована енергетика: кожен мікрорайон має власні мініелектростанції.
Україна стає не лише «житницею Європи», а й лідером агротехнологій.
«На полях працюють дрони та автономна техніка», — йдеться у прогнозі.
Це бачення відображає поєднання травматичного досвіду війни з прагненням до інновацій та безпеки. Україна в сценарії майбутнього — це сильна, сучасна та самодостатня країна, що задає тренди у світі.
Нагадаємо, раніше науковці з Кембриджа та Оксфорда дали свій прогноз щодо розвитку цивілізації. Ядерна зброя вже не є найстрашнішою загрозою для людства.
На їхню думку, цивілізація може зникнути ще до кінця цього століття через пандемії, кліматичні зміни чи розвиток штучного інтелекту.
