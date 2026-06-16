Штучний інтелект залишив жінку без місця в реанімації: трагедія у лікарні

Трагедія у Бразилії

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Штучний інтелект нерідко використовують для встановлення діагнозів та налагодження процесів у лікарнях. Хоч людям цей підхід не завжди подобається, лікарі продовжують використовувати ШІ. У Бразилії родина звинувачує штучний інтелект у смерті жінки.

Більше про випадок розповіли g1.globo.

У Бразилії жінка померла після 5 днів очікування на місце в реанімації

У бразильському штаті Мінас-Жерайс 32-річна психологиня Ребека Кардозу Тененте Моліна померла після майже п’яти днів очікування на госпіталізацію до відділення інтенсивної терапії. Трагедія сталася після того, як жінку госпіталізували в Сан-Жуан-Непомусену, а згодом літаком доставили до міста Олівейра.

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У лікарні дуже довго шукали вільне місце для пацієнтки, тож жінка померла, не дочекавшись допомоги. Родина померлої ставить під сумнів ефективність нової державної системи розподілу ліжок Core/MG, заснованої на штучному інтелекті.

За словами сестри-близнючки померлої, адвокатки Самели Кардозу Тененте Фуртадо, Ребека звернулася по медичну допомогу 2 червня через камені в жовчному міхурі. Проте її стан почав стрімко погіршуватися.

«Коли вона прибула туди на консультацію до хірурга, її відразу направили назад до лікарні, оскільки вона почала втрачати чутливість у руках і ногах. Потім її стан погіршився, аж поки їй не знадобилася інтубація, і почалася кровотеча», — розповіла сестра.

Через критичний стан Ребека потребувала термінового переведення до реанімації. Щоб прискорити процес виділення ліжка, родичі навіть звернулися до суду.

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Місце для пацієнтки з’явилося лише 6 червня в місті Олівейра, що розташоване приблизно за 300 км від початкового місця госпіталізації. Родині довелося організувати екстрене транспортування Ребеки приватним літаком. Жінку доставили до лікарні, проте за кілька годин вона померла.

Офіційною причиною смерті у свідоцтві вказано септичний шок, проте точні обставини ще розслідують. Медики також не виключають ботулізм.

Провина штучного інтелекту чи лікарів

З 19 травня бразильський штат Мінас-Жерайс перейшов на нову централізовану систему розподілу ліжок Core-MG. Платформа використовує штучний інтелект для класифікації пацієнтів та визначення пріоритетності їхнього переведення.

Родина Ребеки стверджує, що програма некоректно оцінила тяжкість її стану. За словами сестри, пацієнтка отримала занижений бал, що відкинуло її в кінець черги, попри реальні медичні показники.

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«Ми побачили, що лікарі втратили автономію вирішувати, чи пацієнт тяжко хворий», — заявляє родина померлої.

Державний секретаріат з питань охорони здоров’я Мінас-Жерайс заявив, що Ребеку зареєстрували в системі негайно. Оскільки в найближчому великому центрі вільних місць не було, пошук розширили на інші регіони, включно з приватними мережами.

У відомстві наголосили, що госпіталізація залежить не від географічної близькості, а від наявності профільного ліжка, яке відповідає клінічним потребам пацієнта. Окрім того, влада запевняє, що критерії оцінки не змінилися, а остаточні рішення досі ухвалюють лікарі-координатори.

На думку чиновників, Core-MG навпаки підвищив прозорість та швидкість розподілу.Попри заяви влади про модернізацію, родина померлої вимагає офіційних розслідувань та зміни системи.

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«Вона не була просто номером чи протоколом у системі. У неї була сім’я, у неї були мрії та ціле життя попереду», — підсумувала сестра померлої.

Штучний інтелект: останні новини

Нагадаємо, штучний інтелект від Google несподівано перейменував себе на Prophetia Ex Data (Пророцтво з даних) та сформулював 10 масштабних прогнозів для людства. Нейромережа підкреслила, що це лише ймовірності, засновані на поточних інноваціях, а майбутнє залежить від вибору людей сьогодні.

Головні зміни стосуватимуться радикального продовження життя завдяки редагуванню генів (CRISPR), масового поширення нейроінтерфейсів для спілкування думками та повного занурення мільйонів людей у віртуальну реальність.

У сфері екології та космосу прогнозується створення перших самозабезпечених колоній роботів і людей на Марсі та Місяці, а також активне відновлення клімату на Землі за допомогою атмосферних очищувачів, модифікованих водоростей і дронів.

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Окрім цього, «квантова революція» та поява сильного штучного інтелекту разом з освоєнням ядерного синтезу забезпечать планету безмежною чистою енергією, що покладе край війнам за ресурси.

Через глобальну роботизацію праці світ перейде до системи базового безумовного доходу, що змусить людство шукати нові сенси життя. У підсумку суспільство XXII століття розділиться на два табори: біомодифікованих людей, які поєднуватимуть свій організм із кібернетикою та генетикою, і тих, хто обере шлях цілковитої «природності». Це сформує нові глибокі культурні та етичні лінії розколу.

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