Шукач пригод відвідав "найсмертоносніше плем'я Амазонки", яке вмочує стріли в отруту та їсть мавп

Шукач пригод, який відвідав одне з найбільш смертоносних племен у світі, розповів, які вони насправді.

Про це пише Daily Star.

Девід Гоффманн провів 100 годин із народом ваорані, неконтактним племенем, яке живе глибоко в джунглях Еквадору. Він пояснив, що вони мають найвищий рівень вбивств серед груп аналогічного розміру у світі – вони вбивають як собі подібних, так і чужинців.

Авантюрист відвідав небезпечне плем'я ваорані / Фото: скриншот з відео

Але дослідник сказав, що він "знав, що в цій історії є щось більше, ніж він міг собі уявити". Люди ваорані рідко носять одяг, але вони чудово розуміють навколишнє середовище, в якому живуть, і використовують рослини для виготовлення напрочуд ефективних ліків та отрут.

Під час поїздки Девід підхопив інфекцію очей і звернувся за допомогою до місцевого знахаря. "Я йду до медичного кабінету шамана", - сказав він у відео на YouTube. "Сподіваюся, він має чим вилікувати моє око".

Авантюрист відвідав небезпечне плем'я ваорані / Фото: скриншот з відео

Кожна поверхня кишить комахами, які схоже не турбують місцевих мешканців.

"Кількість комарів, які кусають мене зараз, просто шалене", - сказав Девід. "Вони повзають мені по обличчю - мені доводиться прикриватися своєю маленькою толстовкою... Нескінченна кількість комарів".

Джунглі — небезпечне місце для недосвідчених, оскільки "куди б ви не подивилися, ви побачите павука чи тварину, яка хоче вас вбити". Йому також вдається з'їсти трохи диких тварин, зламавши гілку і поласувавши крихітними лимонними мурахами. "Я думаю, вони вкусили мене, коли спускалися вниз", - додав він.

Авантюрист відвідав небезпечне плем'я ваорані / Фото: скриншот з відео

Жителі племені одержують із величезних лоз джунглів отруту під назвою кураре. Нанесений на кінець гострого як голка дротика, він може паралізувати будь-яку тварину або людину, яку торкнеться. Дроти стріляють з 152-сантиметрових духових рушниць, дальність дії яких досягає 30 м.

Девід описав, як мисливець ваорані готує свою зброю. Він пояснив: "Він поміщає отруту у невеликий горщик. Він нагріває його, і тоді воно стає схожим на приємну густу смоляну субстанцію. Потім він бере свою сотню дротиків, які він кладе до цього контейнера, він виймає їх усі і наносить отруту, а потім залишає їх тут, щоб вони висохли. Потім він вставляє їх назад, бере духовий пістолет і вирушає на полювання. Він полюватиме на мавп, кабанів, загалом, на все, що можна знайти в дикій природі – якщо це їстівне, він на це полює".

Авантюрист відвідав небезпечне плем'я ваорані / Фото: скриншот з відео

Ваорані не мали контактів із зовнішнім світом до 1950-х років і, як повідомляється, вбили перших християнських місіонерів, які увійшли на їхню територію. Навіть сьогодні деякі відгалуження племені відмовляються від будь-яких контактів із сторонніми.

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Одне з відгалужень, напівкочові тароменани, досі говорять мовою, яка не має відношення до будь-якої іншої форми людського спілкування, що дозволяє припустити, що вони жили в повній ізоляції протягом десятків тисяч років.

Будь-якої миті історії налічувалося, ймовірно, не більше 200 жителів Тароменани. 2013 року група представників племені ваорані, озброєна гвинтівками, здійснила набіг на їхнє село і вбила близько 20 чоловіків, викравши жінок і дівчаток і забравши їх назад до свого села.

Хоча люди ваорані, які ділили з Девідом свої будинки та їжу, були явно дуже доброзичливі, це плем'я має жахливу репутацію.

Нагадаємо, вчені створили мавпу-химеру, що світиться зеленим. Вони використали технології стовбурових клітин.

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