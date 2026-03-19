Шукала килим, а натрапила на червону доріжку "Оскара": як дівчина забрала зі смітника скарб (фото)

Дівчина знайшла на смітнику легендарну червону доріжку Оскара / © telegraph.co.uk

Мешканка Голлівуду Пейдж Талія облаштувала свою вітальню легендарним килимом із церемонії вручення премії «Оскар». 32-річна асистентка з виробництва знайшла шматки покриття у сміттєвому баку поблизу театру «Долбі» наступного ранку після завершення нагородження.

Про це пише Telegraph.

Пейдж Талія, яка нещодавно повернулася до Лос-Анджелеса, шукала недорогий спосіб облаштувати нове помешкання. Під час прогулянки з собакою напередодні церемонії вона помітила, як робітники розстеляють 50 000 квадратних футів нового покриття.

Знаючи з попереднього досвіду, що після шоу частину декорацій можуть утилізувати, жінка повернулася до театру в понеділок о 8:30 ранку. На той момент головну вулицю вже розчистили. Проте на задвірках телестудії Пейдж виявила промислові контейнери, вщент заповнені згорнутими рулонами червоної доріжки.

Отримавши дозвіл від охоронця, який чергував поруч, жінка забрала один із найменших сегментів. Навіть цей шматок виявився завеликим для того, щоб нести його самотужки, проте Пейдж вдалося доставити його додому.

У соцмережах жінка поділилася відео процесу чистки килима, яке вже зібрало понад 3,5 мільйона переглядів. За її словами, у ворсі вона знайшла не лише пил, а й «сліди» зіркових гостей: залишки декорацій (штучну рослину), декоративне пір’я та блискітки від вечірніх суконь.

Зараз «оскарівський» килим лежить у вітальні Пейдж. Жінка зазначає, що планує з’ясувати, кому з відомих гостей могли належати знайдені в покритті прикраси. Сама ж доріжка, яка ще ввечері була об’єктом уваги світових ЗМІ, тепер слугує звичайним елементом домашнього затишку.

Нагадаємо, у китайському місті Шанжао жінка помилково викинула на сміття понад кілограм золота вартістю близько $218 тисяч. Щоб знайти втрачене, її сім’я за добу перебрала 10 тонн сміття.