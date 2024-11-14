Шведська міністерка страждає від бананофобії: як це впливає на її роботу

Шведська міністерка з гендерної рівності Пауліна Брандберг має сильну фобію щодо бананів, тому її співробітники перед офіційними заходами просять подбати про відсутність цих фруктів у приміщеннях, які чиновниця відвідуватиме.

Про це повідомив шведський таблоїд Expressen з посиланням на електронні листи від офісу шведської міністерки.

“У Пауліни Брандберг сильна алергія на банани, тому ми були б вдячні, якби в місцях її перебування не було бананів”, — йдеться в одному з електронних листів від міністерства, адресованих Норвезькому судовому агентству перед VIP-ланчем.

В іншому електронному листі від офісу чиновниці, надісланому до адміністративної ради округу, сказано, що “банани заборонені в приміщеннях”.

У повідомленні спікеру шведського парламенту Андреасу Норлену співробітники Пауліни Брандберг попросили, щоб у місцях, де вона перебуватиме час зустрічі, не було “жодних слідів бананів”.

У коментарі Expressen міністерка зазначила, що її бананофобія — це щось “на кшталт алергії. “Це те, з чим я отримую професійну допомогу”, - додала вона.

Ще у 2020 році міністерка зізналася , що має фобію перед бананами у кількох публікаціях на X, які були видалені після того, як новина пролунала цього тижня.

Дописи Пауліни Брандберг зі скаргами на бананофобію

"У мене є фобія бананів", — написала Брандберг в одній публікації 11 вересня 2020 року, а в іншій 6 серпня 2020 року вона сказала, що це "найбожевільніша фобія у світі".

Бананофобія не є поширеним захворюванням, тому офіційно не має чіткого визначення. Але страх перед їжею класифікується як специфічні ізольовані фобії відповідно до Міжнародної класифікації хвороб.

Нагадаємо, дружина короля Чарльза III королева Каміла страждає від однієї з найпоширеніших фобій - страху авіаперельотів.

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