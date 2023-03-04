Швидкісний потяг ледь розминувся з пішоходом, який проігнорував попередження (відео)

Чоловік перетинав колію, коли потяг промчав повз нього.

Швидкісний потяг ледве розминувся з пішоходом після того, як проігнорував попередження.

Кадри моменту опублікувала компанія Network Rail .

На жахливому відео можна побачити чоловіка, який перетинає колію, коли лайнер Avanti з Лондона до Глазго проносить повз нього, розминувшись з ним на кілька футів.

Інцидент трапився на залізничному переїзді біля Ранкорна, де потяги можуть розвивати швидкість 125 миль/год.

За даними Network Rail, на вході до пішохідної доріжки горить червоне попереджувальне світло, яке показує, коли переходити небезпечно. Утім, загрозу чоловік проігнорував.

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Додамо, що кількість загиблих внаслідок зіткнення пасажирського та вантажного потягів у Греції зросла до 57 людей. Близько пів сотні постраждалих наразі госпіталізовані.