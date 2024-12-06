Швидше, ніж літак: що відомо про будівництво потяга, який ширятиме над землею (фото)

Передбачається, що він рухатиметься швидше, ніж будь-який локомотив, який коли-небудь був побудований.

У Китаї триває будівництво поїзда, який ширятиме над землею і рухатиметься зі швидкістю 1000 км на годину.

Про це пише Daily Star.

Китайська залізниця використовуватиме Maglev (магнітну левітацію) так само, як це роблять декілька швидкісних поїздів у всьому світі – з тією різницею, що цей потяг рухатиметься набагато швидше, ніж будь-який локомотив, який коли-небудь був побудований.

Наразі рекордсменом із найшвидшого потяга у світі є Шанхайський маглев, який рухається зі швидкістю 460км/год. Це також був перший потяг, який використовував технологію Maglev, звідси і назва. Новий китайський потяг подорожуватиме зі швидкістю, що більш ніж удвічі перевищує швидкість цього потягу.

Наразі швидкісні поїзди в Китаї рухаються зі швидкістю 346км/год. Нова конструкція дозволить пасажирам подорожувати зі швидкістю понад 644 км на годину.

Середня крейсерська швидкість комерційного пасажирського літака далекого прямування коливається від 880 до 925 км/год.

У Китаї створюють найшвидший у світі потяг / Фото: CGTN/Youtube

Китайська залізниця заявляє, що їхня мета – прискорити розроблення поїздів, які будуть швидшими, розумнішими, екологічнішими та енергоефективнішими.

Завдяки використанню магнітів, які плавають над колією, поїзди можуть рухатися швидше, оскільки відсутнє тертя, а також це більш плавний рух, тому немає виправдання запізненню на роботу або появі з пролитою кавою на сорочці.

Нагадаємо, створено найшвидшого у світі людиноподібного робота. Він може бігати зі швидкістю 3,6 метра на секунду.

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