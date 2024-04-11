Сіамська близнючка розповіла про стосунки зі своїм бойфрендом – фото

Сіамські близнючки зі США, Кармен і Люпіта Андраде, поспілкувалися із прихильниками на їхній сторінці в Instagram та відповіли на деякі з найпоширеніших запитань, які вони отримують.

Зокрема, сестри привідкрили завісу свого особистого життя.

Так, у Кармен є коханий хлопець на ім'я Даніель. Вона поділилася, що пара познайомилася ще 2020 року в онлайн-застосунку Hinge. Кармен від початку не приховувала, що у неї є сіамська близнючка, і сказала, що це зацікавило багатьох чоловіків із фетишами. Втім, за її словами, 26-річний Даніель "був іншим".

Кармен і Люпіта з Даніелем / Фото: instagram.com/carmen_andrade2000

"Він не почав із запитання про мій стан. У мене соціальна тривожність, і мені доводилося скасовувати побачення в останню хвилину, але дорогою до нього я почувалася спокійно".

Що стосується сексу, то тут дівчата залишили запитання без відповіді. Вони лише пояснили, що мають спільну репродуктивну систему. "Тож ви самі рахуйте свої дивні недоречні запитання про секс", - сказала Кармен.

Люпіта, зі свого боку, асексуальна і не відчуває сексуального потягу до інших.

Кармен і Люпіта з Даніелем / Фото: instagram.com/carmen_andrade2000

Даніель і Люпіта підтримують платонічні стосунки і добре ладнають. "Це смішно, тому що я лягаю спати пізніше, ніж Люпіта. Коли Даніель залишається ночувати у нас і я швидко засинаю – він розмовляє з нею", - додала Кармен.

Кармен із Даніелем / Фото: instagram.com/carmen_andrade2000

Ніхто із сестер не хоче народжувати дітей, тому це питання вирішується для них досить легко.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що одна із сіамських близнючок вийшла заміж за ветерана армії. Пара побралася ще 2021 року, але тримала це в таємниці.

Читайте також: