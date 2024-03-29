Сіамська близнючка вийшла заміж за ветерана армії – фото, відео

Сіамські близнючки Еббі та Бріттані Генсел, які документували своє життя в реалітішоу TLC, перетворилися з дуету на тріо. Еббі, лівобічна близнючка, вийшла заміж за Джоша Боулінга, медбрата і ветерана армії США.

Про це пише Today.

Щоправда, пара побралася ще 2021 року, але тримала свій шлюб у таємниці від громадськості. Тепер сестри показали фото з церемонії у своїх соцмережах.

У 20-секундному кліпі, розміщеному на Facebook, пара танцює і цілується на весільному банкеті. Еббі та її сестра були одягнені у білосніжну сукню без рукавів та зі шнурівкою на спині, а Боулінг – у сірий костюм.

Боулінг дивиться в очі нареченій, а Бріттані підтримує сестру.

34-річні Еббі та Бріттані живуть приватним життям від моменту виходу в ефір 8-серійного шоу "Еббі та Бріттані" 2012 року. Але це було щасливе життя для них у Міннесоті, де вони народилися і виросли.

Сестри працюють вчительками п'ятих класів у своєму рідному штаті.

Дует вперше з'явився на шоу Опри Вінфрі 1996 року, розповідаючи про своє життя. Вони народилися як дицефальні близнючки – рідкісний стан, коли дві голови в одному тілі з однією статевою системою, двома, трьома або чотирма руками, двома серцями і двома ногами.

Сестри мають спільний кровотік і всі органи нижче пояса. Еббі контролює праві руку і ногу, а Бріттані – ліві.

Еббі та Бріттані з Джошем / Фото: Joshua Bowling / Facebook

Коли Еббі і Бріттані народилися 1990 року, їхні батьки, Петті і Майк, відмовилися від операції з розділення, тому що лікарі сказали, що є невеликий шанс, що дівчатка виживуть після операції.

Попри те, що вони борються зі складнощами життя як сіамські близнючки, це не завадило їм досягти поставлених цілей, таких як складання іспиту на водійські права в 16 років, закінчення коледжу, подорож до Європи та здобуття професії педагога.

Еббі та Бріттані з Джошем / Фото: Joshua Bowling / Facebook

Поки що вони не повідомляють, чи планують розширювати свою сім'ю. Втім, у документальному фільмі 2003 року "Поєднані на все життя" Еббі та Бріттані обговорювали можливість колись виховувати дітей.

"Так, ми збираємося стати мамами", - сказала Бріттані. "Ми ще не думали про те, як це – бути мамами. Але нам лише 16 – нам не потрібно про це зараз думати".

Нагадаємо, як живуть найстаріші у світі сіамські близнюки. Лорі та Джордж перевершили усі очікування медиків.

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