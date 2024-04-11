Сіамські близнючки поділилися, що станеться з іншою, якщо одна з них помре – фото

Сіамські близнючки зі США, Кармен і Люпіта Андраде, поділилися фактами зі свого життя, які так цікавлять їхніх онлайн-прихильників.

Пов'язані талією, 23-річні сестри мають окремі верхні частини тулуба, плечі та голови, а це означає, що у кожної з них власні думки, погляди та ідентичності.

"Ми все ще дві різні людини", - нагадала Кармен підписникам в Instagram. "У нас два різних посвідчення особи, ідентифікаційні номери та соціальні страхування. Якщо одна з нас втомилася, це не означає, що ми втомлені обидві, тому що у нас два окремі мізки. Так, одна з нас може не спати, а інша може спати, тому що, знову ж таки, у нас різні мізки. Ми – дві різні людини".

Кармен і Люпіта Андраде / Фото: instagram.com/carmen_andrade2000

Кожна близнючка контролює свої власні кінцівки. Люпіта пояснила, що вони не можуть контролювати кінцівки одна одної. Деякі базові функції є трохи складнішими і вимагають від них навчання. Кармен пояснила: "Так, я можу водити машину. У мене є права нога, тому я керую автомобілем".

Кармен і Люпіта Андраде / Фото: instagram.com/carmen_andrade2000

Хоча вони мають окремі кінцівки, кровотік у них спільний, тому сп'яніння впливає на них обох, але сигнали голоду у них різні. У Кармен і Люпіти різні шлунки, але поживні речовини, які вони перетравлюють, потрапляють до одного кровотоку. Однак у цьому спільному кровотоці теж є темна смуга.

Якщо одна з них помре, на них обох чекає однакова доля. Кармен пояснила: "У нас спільний потік крові, тож рано чи пізно почнеться сепсис, і, очевидно, за декілька годин або днів інша помре, але ми не мертві, тож чому ви завжди запитуєте нас про це?".

Кармен і Люпіта Андраде / Фото: instagram.com/carmen_andrade2000

Нагадаємо, Кармен також розповіла про свої стосунки з бойфрендом Даніелем. Пара зустрічається майже чотири роки.

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