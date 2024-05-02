Сіамські близнючки розповіли про їхнє сексуальне життя: одну приваблюють чоловіки, а іншу – жінки

Сіамські близнючки, які мають спільні статеві органи, розповіли про своє "незручне" сексуальне життя.

Про це пише Mirror.

19-річні сестри, відомі лише як Міа та Ліа з міркувань конфіденційності, звернулися до соціальних мереж, щоб детально розповісти про свою сексуальну орієнтацію та про те, що стосується сексу, оскільки одну з них приваблюють чоловіки, а іншу – жінки.

Міа та Ліа вирішили поділитися своєю історією після того, як стало відомо, що сіамська близнючка Еббі Генсел таємно вийшла заміж 2021 року. На Reddit сестри відповіли на запитання про своє сексуальне життя, розкривши інтимні подробиці, зокрема те, що вони більше не мастурбують, бо це занадто "незручно" для них.

Розпочинаючи допис, близнючки сказали: "Ми з'єднані в області живота, тому у нас два різних мізки, два серця, чотири легені (наші ліві і праві легені відповідно зрослися, так що це більше схоже на третю легеню, ніж на четверту), дві печінки, два шлунки, а нижче у нас спільний кишківник, сечовий міхур і наша репродуктивна система. Так, так, та сама піхва! У кожного з нас є по одній руці та нозі, якими ми можемо керувати відповідно".

Потім близнюки продовжили пояснювати, як були сформовані їхні тіла і хто з них має більшу силу. У дописі йшлося "Легені Лії були стиснуті моїм тілом, і до того ж у неї сильний сколіоз хребта".

З'ясувавши, що це була Міа, сестри розповіли про свою сексуальну орієнтацію, перш ніж спричинили безліч запитань від допитливих незнайомців. "Так, я лесбійка, а Лія – натуралка. У мене була дівчина, хоча ми розійшлися, коли я вступила до університету, а у неї був хлопець на відстані, коли ми були підлітками", - йдеться у дописі.

Сестри зазначили, що вони діляться своїм життям в Інтернеті, щоб люди могли запитувати їх, а не турбувати інших близнюків, які не давали їм на це дозволу. Першою темою, яка виникла, була мастурбація, яку близнючки описали як "незручну".

Коли один користувач запитав, як часто сестри вдаються до самозадоволення, вони поквапилися закрити цю тему. Сестри відповіли: "Ми мастурбували в минулому, але ми домовилися не робити цього, оскільки це було занадто незручно для нас".

Інший користувач Мережі запитав, чи не відчувають близнючки, що мастурбація - це "інцест". Відповідаючи на особистий запит, сестри зізналися, що це було неприємно, але не інцест. Вони додали: "З мастурбацією це не було схоже на інцест, це було більше схоже на: "Уявіть собі це. Уявіть, що хтось торкається вашого плеча, безперервно. Це було б досить дратівливо і дивно, чи не так? Це те саме, коли Лія торкається нашої піхви, таке відчуття, ніби хтось грається з твоїм тілом".

Користувачі соціальних мереж були невблаганними у своїй цікавості, засипаючи близнючок запитаннями про їхній сексуальний досвід, зокрема, чи відчувають вони обидві збудження, враховуючи їхню спільну анатомію.

"З точки зору збудження? Збудження – це складний гормональний зв'язок між мозком і геніталіями, тому, якщо не ти збуджуєшся, ти можеш відчути, що твої геніталії збуджені, навіть не будучи збудженою. Так само і з іншими речами. Наприклад, я можу сказати, коли вона голодна, навіть якщо я не голодна, або коли вона хвилюється через свій серцевий ритм, а я ні", - пояснила одна із сестер.

Попри індивідуальну сексуальну орієнтацію, сестри ухвалили рішення утриматися від сексу через потенційні ускладнення вагітності. Допитливі юзери на цьому не зупинилися, і одна людина запитала: "А ви обговорюєте, чи плануєте ви мати фізичні стосунки з партнером?". Дівчата поділилися своїми особистими кордонами, заявивши: "Ось у чому справа. Хоча і я, і моя сестра маємо сексуальний потяг і обидві відчуваємо збудження, ми від раннього віку домовилися, що не будемо займатися сексом, оскільки це було б: 1. Дуже незручно для нас обох. 2: Ризик вагітності занадто великий. Якби ми завагітніли, є велика ймовірність, що ми б померли. Однак, ми все одно будемо мати інтимні стосунки з нашими партнерами. Я б цілувалася, обіймалася і притискалася до своєї дівчини. Але вона була асексуальною, тому для нас це не було проблемою. Але це саме те, що нам підходить. Інші з'єднані близнючки, тобто Еббі і Бріттані, можуть мати більш інтимні стосунки або менш, зазвичай так, секс поруч з братом чи сестрою – це дивно, але бути сіамською близнючкою – це зовсім інший досвід. Те, що працює для них, це добре".

Вони також пояснили, що їхнє правило "жодного сексу" містить всі форми сексу, зокрема й оральний. "Моя сестра ніколи не займалася оральним сексом, і я дуже сумніваюся, що вона або я коли-небудь будемо", - пояснила Міа.

Також серед запитань було і таке: "Ви згадали, що раніше мастурбували і досі відчуваєте сексуальні бажання, а в ідеалі хотіли б мати безстатевих партнерів. Чи означає це, що ви більше ніколи не будете задовольняти свої сексуальні бажання? Як ви до цього ставитеся? Лол, хіба оргазм удвох – це так незручно?". У відповідь сестри пожартували: "Ха-ха, це не емоційно незручно, ми пережили спільне життя, яке не є грубішим за все інше. Це більше просто фізично незручно. Я відчуваю, коли мене торкаються, і було б жахливо, якби хтось, з ким я не маю стосунків, торкався моїх інтимних місць, так само і з Лією. Уявіть, що хтось торкається і грається з вашими інтимними частинами, хоча ви навіть не перебуваєте в стосунках. Так. І так, ми плануємо не задовольняти свої сексуальні бажання. Якщо монахині можуть це робити, то і ми зможемо".

Нагадаємо, раніше сіамська близнючка Кармен Андраде розповіла про стосунки зі своїм бойфрендом. Пара разом майже чотири роки.

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