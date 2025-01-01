Сіамські близнючки спровокували чутки про вагітність після таємного шлюбу (фото)

Відомі сіамські близнючки Бріттані та Еббі, яка вийшла заміж за ветерана США на таємній церемонії, породили чутки про те, що вони можуть бути вагітними.

Як пише Daily Star, сестри, яким зараз 34 роки, народилися з рідкісним захворюванням, яке називається дицефальний парапаг, і вже багато років діляться своїм життям в Інтернеті. Із Нью-Брайтона, штат Міннесота, США, вони прославилися у віці всього шести років, коли з'явилися в епізоді шоу Опри Вінфрі 1996-го. Жінки зрослися між собою в тулубі, кожна з них контролює одну сторону свого тіла.

Їхні шанувальники були у захопленні на початку року, коли Еббі показала фото з таємної весільної церемонії з коханим. Щаслива подія відбулася ще 2021 року, але трималася в таємниці. Тепер шанувальники переконані, що близнючки вагітні.

Еббі та Бріттані з Джошем / Фото: Heidi Bowling / Facebook

На своєму акаунті в TikTok Еббі та Бріттані поділилися коротким відео, де показали декілька заголовків з актуальних новин, які, як вони стверджують, є "екстреними новинами". Близнючки не підтвердили, чи відповідають вони дійсності, але їхні підписники не припинили спекулювати.

Кожен заголовок був різним, один із них – "Що, якщо одна з них помре?", але останній шокував фанатів. У ньому йшлося: "Одружені і чекають на дитину". З цього їхні віддані підписники припустили, що вони вагітні, і поділилися своїми побажаннями в коментарях.

Вітаю з оголошенням про дитину!!!

Вітаю! Таке благословення бути мамою. Бажаю вам обом безпечної і здорової вагітності та пологів

Вітаю маму, тата і тітку! Це так чудово!

Дівчата, я була б щиро рада за вас, якби ви стали мамами. Незалежно від того, які карти вам випали, ви можете жити тим життям, яке обираєте самі. Не турбуйтеся про чужу думку. Будьте щасливі

Еббі та Бріттані мають спільний кровотік і всі органи нижче пояса, а також дві окремі голови. Кожна з близнючок також контролює по одній руці та нозі і зберігає індивідуальні рухи власної голови. Раніше пара розглядала можливість операції з розділення, але так і не зважилася на неї через високий ризик смерті обох. Відтоді вони живуть у парі і здобули популярність завдяки своєму рідкісному захворюванню.

Нагадаємо, раніше сіамські близнючки відповіли на хейт щодо весілля з військовим. Якщо багато людей привітали пару, то інші юзери гнівно висловилися щодо союзу.

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