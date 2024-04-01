Сіамські близнючки відповіли на хейт щодо весілля з військовим – фото, відео

Пара побралася три роки тому.
Сіамські близнючки Еббі і Бріттані Генсели опублікували нове відео для своїх підписників у TikTok після того, як новина про весілля однієї з них із солдатом стала вірусною в Мережі.
Попри те, що вони з'єднані одна з одною, Еббі вийшла заміж за ветерана США на таємній церемонії ще 2021 року. Лише нещодавно сестри вирішили розсекретити зміни в особистому житті.
Після оприлюднення шлюбу Еббі з Джошем Боулінгом багато людей привітали пару, але інші юзери гнівно висловилися щодо цього.
Тепер у відео в TikTok сестри порушили мовчання у "посланні до ненависників". В одному з роликів пара написала: "Інтернет сьогодні дуже гучний. Ми завжди були поруч".
Разом з відео сестри поділилися фото стародавніх скульптур, які зображували близнюків, що зрослися.
@abbyandbrittanyhensel The internet is extra LOUD today. We have always been around ❤️#abbyandbrittanyhensel #happy #love #lovestory #marriage ♬ Real Love Baby - Father John Misty
В іншому кліпі вони сказали: "Це послання всім ненависникам. Якщо вам не подобається те, що я роблю, але ви дивитеся все, що я роблю, ви все одно залишаєтеся моїм фанатом".
Після публікації шанувальники поквапилися поділитися своєю підтримкою: "Я б так хотіла побачити більше з вашого життя!", "Не знаю, чому люди ненавидять", "Абсолютно вважаю, що люди повинні займатися своїми справами. Бажаю вам усім щастя".
Близнючок не розділяли після народження, оскільки лікарі вважали це надто небезпечним. Медики навіть стверджували, що одна з них могла не вижити.
Починаючи від талії, всі їхні органи, зокрема кишківник, сечовий міхур і репродуктивні органи, є спільними. І ця пара, попри все, навчилася водити машину і навіть закінчила середню школу.
Подружжя живе в Міннесоті, США, звідки родом Генсели, і працює вчителями у п'ятому класі. У соціальних мережах Джоша можна побачити, як сім'я ходить на природу, їсть морозиво та катається на сноутюбінгах.
Нагадаємо, жінка народила двійню з різницею в 22 дні. Один із малюків, на жаль, не вижив.
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