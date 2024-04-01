Сіамські близнючки відповіли на хейт щодо весілля з військовим – фото, відео

Сіамські близнючки Еббі і Бріттані Генсели опублікували нове відео для своїх підписників у TikTok після того, як новина про весілля однієї з них із солдатом стала вірусною в Мережі.

Попри те, що вони з'єднані одна з одною, Еббі вийшла заміж за ветерана США на таємній церемонії ще 2021 року. Лише нещодавно сестри вирішили розсекретити зміни в особистому житті.

Після оприлюднення шлюбу Еббі з Джошем Боулінгом багато людей привітали пару, але інші юзери гнівно висловилися щодо цього.

Еббі та Бріттані з Джошем / Фото: Heidi Bowling / Facebook

Тепер у відео в TikTok сестри порушили мовчання у "посланні до ненависників". В одному з роликів пара написала: "Інтернет сьогодні дуже гучний. Ми завжди були поруч".

Разом з відео сестри поділилися фото стародавніх скульптур, які зображували близнюків, що зрослися.

В іншому кліпі вони сказали: "Це послання всім ненависникам. Якщо вам не подобається те, що я роблю, але ви дивитеся все, що я роблю, ви все одно залишаєтеся моїм фанатом".

Після публікації шанувальники поквапилися поділитися своєю підтримкою: "Я б так хотіла побачити більше з вашого життя!", "Не знаю, чому люди ненавидять", "Абсолютно вважаю, що люди повинні займатися своїми справами. Бажаю вам усім щастя".

Еббі та Бріттані з Джошем / Фото: Joshua Bowling / Facebook

Близнючок не розділяли після народження, оскільки лікарі вважали це надто небезпечним. Медики навіть стверджували, що одна з них могла не вижити.

Починаючи від талії, всі їхні органи, зокрема кишківник, сечовий міхур і репродуктивні органи, є спільними. І ця пара, попри все, навчилася водити машину і навіть закінчила середню школу.

Подружжя живе в Міннесоті, США, звідки родом Генсели, і працює вчителями у п'ятому класі. У соціальних мережах Джоша можна побачити, як сім'я ходить на природу, їсть морозиво та катається на сноутюбінгах.

Нагадаємо, жінка народила двійню з різницею в 22 дні. Один із малюків, на жаль, не вижив.

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