Сестри Андраде і Деніел Маккормак / © instagram.com/carmen_soland

Життя сіамських близнюків завжди спричиняє підвищений інтерес, особливо коли йдеться про такі особисті теми, як кохання, шлюб і можливість мати дітей. 25-річні Кармен і Лупіта Андраде вирішили відверто відповісти на найпоширеніші запитання та чутки, які їх переслідують.

Сестри народилися з’єднаними в нижній частині тіла: кожна з них повністю контролює верхню частину, однак вони мають спільну репродуктивну систему і змушені координувати рухи ніг.

Попри ці особливості, Кармен Андраде змогла побудувати романтичні стосунки і навіть вийшла заміж за Деніела Маккормака. Пара познайомилася у застосунку Hinge ще 2020 року, а через чотири роки — у жовтні 2024-го — офіційно одружилася на скромній церемонії.

Втім, разом із щасливою історією кохання з’явилися й численні упередження. У соцмережах активно обговорюють, нібито Лупіта Андраде не любить чоловіка сестри.

У подкасті Rodiculous сестри вирішили прямо відповісти на ці чутки.

«Мені здається, що нас вважають набагато більш сварливими та конфліктними, ніж ми є насправді», — зазначила Кармен.

Лупіта ж емоційно відреагувала на поширені домисли: «Я ненавиджу її чоловіка». Втім, одразу пояснила, що це — неправда і спотворене сприйняття: «Це я сказала: «Тобі слід обрати того хлопця — він здається нешкідливим».

За словами сестер, вони ухвалюють важливі рішення разом, підтримуючи одна одну. Кармен навіть називає Лупіту своєю «помічницею» у стосунках, а сама Лупіта додає, що тепер ставиться до чоловіка сестри «як до брата».

Окрема тема, яка спричиняє багато запитань у публіки, — це інтимне життя. Сестри зізнаються, що часто стикаються з некоректними та недоречними питаннями, зокрема про «секс утрьох», які, за їхніми словами, ніколи не задали б людині з одним тілом.

Щодо дітей, то тут позиція пари чітка. Попри інтерес суспільства, ні Кармен, ні її чоловік не планують ставати батьками.

«Особисто ми безплідні, а також просто… від дитинства я ніколи не думала про те, щоб стати мамою», — пояснила Кармен. «Тим більше, що ніхто не думав, що я взагалі буду в стосунках, коли дорослішатиму».

Сестри також зазначили, що через унікальні обставини їхнього життя питання можливого батьківства ніколи серйозно не обговорювалося.

Нагадаємо, торік найвідоміші сіамські близнючки стали мамами.