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Скільки років потрібно працювати, щоб заробити мільйон доларів в Україні, інших країнах світу: цікава інфографіка

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Скільки років потрібно працювати, щоб заробити мільйон доларів в Україні, інших країнах світу: цікава інфографіка

Скільки потрібно працювати, щоб заробити мільйон доларів

В яких країнах за скільки років, виходячи із середньої заробітної плати можна заробити 1 000 000 доларів.

Аналітики порахували, за скільки років  отримуючи середньомісячну заробітну плату, в  різних країн світу жителі можуть заробити мільйон доларів,

Дані про розмір середньої заробітної плати після вирахування податків і обов’язкових внесків були використані з сайту numbeo.com. Для конвертації валют використовували середній курс Google Finance за березень 2023 р. До рейтингу увійшли 102 країни.

Хто на першому місці в рейтингу 

Numbeo, Ricodi.com, квітень 2023 р / ©
Numbeo, Ricodi.com, квітень 2023 р

Найменше потрібно пропрацювати жителям Швейцарії - 14 років і 3 місяці. На другому місці  в рейтингу Сінгапур із результатом 16 років і 11 місяців. Трохи довше, щоб назбирати такі гроші повинні  попрацювати жителі Люксембургу — 17 років і 4 місяці. США  на четвертому місці в рейтингу - 19 років і 10 місяців,  Ісландія — на п'ятому (20 років і 11 місяців).

 На якому місці Україна

Україна займає 86-у позицію у рейтингу. Отримуючи середньостатистичну заробітну плату по країні, заробити мільйон доларів  в Україні можна за 215 років і 10 місяців. Польща на 40-у місці, жителям країни потрібно пропрацювати 77 років і 9 міс., Угорщина на 47-й позиції (94 роки та 4 міс.),  Румунія на 52-й сходинці із результатом 109 років і 7 міс.

Понад  500 років треба працювати жителям Нігерії (519 років і 1 міс.), Уганди (523 р. і 3 міс.), Єгипту (603 р. і 6 міс.) та Пакистану (621 р. та 3 міс.)

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Дата публікації
Перегляди
459
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