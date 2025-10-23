Сім секунд у потойбіччі: вчений розповів, що побачив під час клінічної смерті

Чоловік помер на сім секунд та розповів, що він бачив у потойбіччі

Реклама

Нейробіолог та доктор теоретичної фізики Алекс Гомес Марін, який пережив клінічну смерть, розповів про свій досвід перебування у потойбічному світі. За його словами, він бачив як його огорнуло яскраве потойбічне золоте світло та спілкувався із трьома таємничими фігурами.

Про це пише The Mirror.

Кілька років тому у Маріна сталася внутрішня кровотеча, через яку він провів кілька днів у лікарні. У цій критичній ситуації його тіло перестало працювати, а серце перестало битися на сім секунд.

Реклама

Він розповів, що під час перебування у потойбічному світі знаходився у колодязі, над яким світилося дуже сильне жовте світло.

На його кінці, нейробіолог побачив три постаті, які здалися йому знайомими.

«Там чекають три постаті. Вони стоять навпроти світла. Я бачу їх, бачу силуети, і я знаю, хто вони. У мене немає жодних сумнівів. Я був впевнений, що мене приймають, і що якщо я погоджуся на їхню допомогу, то помру», — розповів Марін.

Згадуючи свій досвід, доктор Марін поділився, що відчував, ніби за допомогою телепатії спілкувався із цими фігурами.

Реклама

Коли трійця запропонувала йому вибір: або повернутися до свого тіла, або померти, нейробіолог твердо сказав, що хоче повернутися:

«Я дякую їм і кажу, що поки не готовий померти. Я вирішую повернутися, і в цей момент я був дуже спокійним», — розповів Марін.

За словами доктора, ця дивна зустріч була не схожа на сон чи галюцинацію, а радше на щось «більш реальне, ніж сама реальність».

Він пояснив, що, попри пережите, не відчував ні страху, ні болю, а натомість глибокий спокій і повне розуміння того, що його оточує.

Реклама

«Не було потреби думати — я просто знав. Я знав, що все гаразд», — розповів Марін та додав, що цей досвід глибоко змінив його розуміння свідомості та сенсу людського існування.

40-річний Ісмаїл Азізі з Танзанії шість разів переживав смерть та щоразу повертався до життя. Його сусіди почали підозрювати, що Азізі є небезпечним духом та чаклуном, через це у чоловіка почалися проблеми з інтеграцією в суспільство, яке його боїться.

Водночас американець Чейз Скайлар Демайо розповів, що після зупинки серця пережив вихід із тіла, під час якого зустрів образ, схожий на Ісуса. Ця фігура доручила чоловікові повернутися на Землю з місією «поширювати любов».

Читайте також:

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.