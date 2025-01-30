Сім'я дитини, яка народилася на парковці магазину, отримала неочікувані подарунки

Сім'я з Алабами, США, отримуватиме безкоштовні пончики протягом року на честь того, що її дитина народилася на парковці магазину під час рідкісної хуртовини. Подібна історія сталася у жовтні минулого року, коли немовля, що народилося на парковці улюбленої мікроброварні своїх батьків, було назване на честь підприємства, яке, зі свого боку, створило спеціальне пиво на честь новонародженого.

Шаня Беннетт розповіла WTVY-TV, що вона і батько її дітей, Кеон Мітчелл, попрямували до лікарні з 5-річним сином на буксирі, коли під час сильного снігопаду в Дотані у неї почалися перейми.

За словами Беннетт, приблизно за 1,5 км до лікарні вона зрозуміла, що не встигне вчасно, тому вони зупинилися на парковці біля магазину пончиків Krispy Kreme, який був зачинений через негоду.

Дитина пари, Даллас Мітчелл, народилася ще до прибуття рятувальників.

"Я почувалася супержінкою", - сказала Шаня в інтерв'ю телеканалу.

Мітчелл, тим часом, сказав, що боровся з панікою: "Я дійсно не знаю, як я залишався спокійним, тому що я був дуже наляканий".

Решту шляху матір і новонародженого везли до лікарні, а в п'ятницю, 24 січня, їх виписали додому.

Менеджер Krispy Kreme сказав, що сім'я отримуватиме безкоштовні пончики протягом року, і запропонував влаштувати перший день народження Далласа в цьому закладі наступного року.

Нагадаємо, шокована 76-річна прабабуся дізналася про свою вагітність. За словами правнучки, жінка хоче залишити дитину.

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