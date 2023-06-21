Сім'я мільярдерів пропонує житло, польоти приватним літаком та зарплату $127 тисяч: що треба робити

У Великій Британії сім'я мільярдерів шукає няню для собак та пропонує "нечувану" зарплату в понад 127 тисяч доларів на рік (10500 доларів на місяць).

Про це пише nypost.com.

Няня, яка працюватиме повний робочий день, повинна жити з родиною в Найтсбріджі, в центрі Лондона, і літатиме з собаками, куди б не вирушили американські багатії.

Ідеальний кандидат повинен знати про харчування собак, щоб вони могли розробити "індивідуальний режим вправ" та грати з пухнастими друзями.

Оголошення про вакансію / Фото: nypost.com

Джордж Ральф-Дан з агентства з працевлаштування, яке наймає няню від імені свого клієнта, каже, що гігантська зарплата "нечувана" в галузі.

Однак няня повинна буде "кинути все" та "залишити своє особисте життя на другому плані", щоб поставити добробут собак на перше місце.

Очікується, що няня вживе "суворих заходів" для забезпечення безпеки собак у так званому "гучному середовищі", припускаючи, що власниками можуть бути знаменитості чи громадські діячі.

Він каже, що наразі він має понад 300 заяв про прийом на роботу, і фірма планує відсіяти претендентів, перш ніж проводити суворі перевірки біографічних даних та випробування з сім'єю.

Джордж сказав: "З цими вакансіями клієнти шукали когось учора, і ми вже мали від 300 до 400 заяв. Усі раптово стали няньками для собак. Ідеальний персонаж має бути не надто великим і вміти зливатися з фоном, а потім з'являтися, коли це необхідно. Клієнти — мільярдери, які шукають найкращий у своєму класі сервіс, тому коли справа стосується їхніх собак, вони готові платити. Це перша роль, яку ми запропонували у своєму роді. Зарплата, пов'язана з нею, є досить нечуваною. Навіть будучи ветеринаром, вам буде важко заробити таку суму грошей. Коли гроші не мають значення, люди хочуть кращого, і ви залучаєте найкращих найкращою зарплатою. Є шість вихідних на рік, але коли ви маєте справу з такими клієнтами, якщо вони хочуть поїхати завтра до Монако, ви повинні летіти приватним літаком із цими собаками. Вам дійсно потрібно кинути все і бути там, коли вони зателефонують, і залишити своє особисте життя на другому плані".

Джордж каже, що поки не може повідомити жодних подробиць про собак чи клієнтів, але сподівається завершити інтенсивний процес набору до кінця місяця.

Нагадаємо, Мережу шокувала посада, де за заміну однієї лампочки платять 130 тисяч доларів. Але в цій роботі є невелика каверза.

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