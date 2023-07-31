Сім'я нареченої побила нареченого просто під час весілля через його перуку – відео

В індійському селі Баджаура сім'я нареченої зацькувала та побила нареченого.

Про це пише india.postsen.com.

А все через те, що він хотів обдурити їх, приховавши свою лисину перукою. Її помітив один із членів родини нареченої.

Повідомляється, що перед весіллям в Індії рекомендується викликати перукаря для гоління та стрижки. Але коли чоловік відмовився, наречена запідозрила недобре і його викрили.

Розлючені родичі жінки оточили нареченого, що сидів на весільному майданчику, і змусили його зізнатися. Врешті він здався і перепросив за брехню. Поки шоковані рідні кидалися на нього, чоловік сидів, прикривши голову руками.

Втім, на цьому усе не закінчилося. Як виявилося, він ще й приховував те, що у минулому вже був одружений.

Чи відбулося після скандалу весілля, невідомо.

Нагадаємо, тим часом австралієць одружився одразу з обома близнючками. Історія їхніх стосунків.

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