Сім'я отримала листа, який відправили 80 років тому: про яку трагедію у ньому йшлося (фото)

Лист, відправлений парі з Іллінойсу, США, 1943 року, нарешті був доставлений члену сім'ї через 80 років після того, як він знову з'явився в поштовому відділенні.

Про це повідомляє WIFR-TV.

Послання, адресована мешканцям Де-Калба Луї та Лавені Джорджам, нещодавно з'явилося у поштовому відділенні міста, і працівник вирішив спробувати розшукати членів родини.

Зрештою, лист був доставлений Грейс Салазар, родичці, яка живе в Портленді, штат Орегон, і вона поділилася цим листом з Джанетт Джордж, дочкою Луї і Лавени.

"Послання з минулого, яке, здавалося б, з'являється з нізвідки, це неймовірно", - сказала Жаннет. "Всі просто казали: "Боже мій", розумієте? Усі були приголомшені. Просто типу: "Що це?".

Лист із минулого / Фото: скриншот з відео

Лист, надісланий поштою 1943 року, був написаний двоюрідним братом Джорж, чия перша дочка Евелін померла від муковісцидозу.

"Я переживала щодо цього. Я маю на увазі, що втратити дитину – це завжди жахливо", – сказала Жаннет. "Це ніби допомогло мені доторкнутися до горя моїх батьків і втрат, які моя сім'я пережила ще до мого народження".

Лист із минулого / Фото: скриншот з відео

Співробітник поштового відділення, який розшукав сім'ю Джордж, сказав, що лист, ймовірно, залишався недоставленим так довго, тому що на поштовій адресі була назва вулиці, але не було номера будинку.

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