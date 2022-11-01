Сім'я перетворила домашнього пса на килимок, щоб "зберегти пам'ять про нього" (фото)

За словами власників пса, ексцентричний аксесуар створили, щоб собака міг "повернутися додому".

В Австралії після смерті золотистого ретривера родина знайшла оригінальний спосіб зберегти пам’ять про нього.

Про це пише Yahoo News.

Сім'я попросила таксидерміста перетворити їхнього мертвого пса на декоративний килим. За словами власників пса, ексцентричний аксесуар створили, щоб собака міг "повернутися додому".

Власниця компанія, 29-річна Медді, яка зробили зі шкури пса килим, зазначила, що "таксидермія домашніх тварин стала дійсно популярною лише в останні п’ять років, тому для більшості людей це дуже нова річ".

Таксидермістка порівняла цей процес із тим, як люди зберігають прах втраченої дорогої людини, щоб зберегти її частинку назавжди. Вона пояснила, що "шкіра була вичинена, щоб хутро не випадало", тобто воно залишатиметься в хорошому стані протягом багатьох років.

"Іноді важко працювати з домашніми улюбленцями порівняно з іншими тваринами. Але набагато приємніше мати можливість допомогти людям з їхнім горем і дозволити їм назавжди зберегти частину свого домашнього улюбленця. Мене просили зберегти домашніх котів, собак, щурів, кроликів, морських свинок, кіз, майже будь-яку домашню тварину, яку тільки можете придумати", – каже Медді.

Користувачі соцмереж висловили різні думки щодо цього інциденту. В Інтернеті виникли суперечки про те, зворушливою чи жахливою була ідея перетворити шкуру собаки на килим.

Зазначимо, що таксидермія - це спосіб виготовлення реалістичних зображень (опудал) тварин, основою якого є шкура тварини.

Раніше повідомлялося, що в Індонезії пітон повністю проковтнув жінку. Її тіло всередині змії було майже неушкодженим.

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