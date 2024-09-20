Сім'я переїхала на острів із 200 мешканцями: як вона живе (фото)

Сім'я Манді, яка переїхала на Святий острів, де мешкає менш ніж 200 осіб, розповіла про своє життя.

Про це пише Daily Star.

Родина змінила місце проживання наприкінці 2022 року в межах кампанії, спрямованої на вирішення проблеми скорочення чисельності та старіння населення.

Попри те, що цей острів на узбережжі Нортумберленду, Англія, приваблює до 800 000 відвідувачів щороку, на ньому проживає менш ніж 200 мешканців. Приплив дозволяє переправлятися двічі на день, решту часу дорога занурена під воду через приплив, який настає приблизно на 40 хвилин щодня.

40-річний Ендрю Манді та його 36-річна дружина Вікторія є власниками кав'ярні Pilgrims Coffee House & Roastery на острові вже 18 років. Вони переїхали ближче до своєї кав'ярні, щоб виховувати трьох дітей: 10-річну Аїду, семирічну Гейді та чотирирічну Тею.

Сім'я переїхала на острів із 200 мешканцями

Раніше вони проживали в селі Белфорд – приблизно за 15 хвилин їзди – і діставалися свого кафе під час припливів і відпливів. У той час як Аїда відвідує школу за межами острова, Гейді і Теа ділять свій час між місцевою острівною школою, в якій навчається лише п'ять учнів, і більшою школою в Лоуіку, коли дозволяють припливи і відпливи.

Після перших декількох годин навчання в острівній школі їх перевозять мікроавтобусом до іншої школи, щойно відкривається єдина дорога з острова. Нині на острові реалізується проєкт під назвою "Святий острів 2050", спрямований на підвищення стійкості острова.

Депутати розглядають можливість створення нового центру для відвідувачів і покращення транспортного сполучення, зокрема, побудову велодоріжки і паркувального майданчика.

Сім'я переїхала на острів із 200 мешканцями

Ендрю, один з найновіших мешканців в межах нещодавньої кампанії, розповів про своє рішення ростити дітей на Святому острові: "Ми хотіли мати дітей на острові, і нам сподобалася ідея виховувати їх на острові, особливо на Святому острові".

Він захоплено говорив про свій життєвий зв'язок з цим місцем, коментуючи: "Я був на острові від самого народження і знаю, як це, коли закінчується приплив".

Він висвітлив ідилічний бік острівного життя, сказавши: "Це як острів на пів ставки, де є все найкраще – скрізь пляжі, мінімальний трафік, і діти можуть бігати, як їм заманеться".

Ендрю поділився, що вихідні для сім’ї – це час для пляжу та велосипедних прогулянок: "Ми часто ходимо на пляж і їздимо на велосипеді островом".

Сім'я переїхала на острів із 200 мешканцями

Однак він визнав, що є невелика проблема з припливами та відпливами, які впливають на відвідуваність клубів: "Через припливи ми завжди не мали великого успіху в залученні дітей до клубів, але в інший час ми просто проводимо час на острові, відриваючись на повну!".

Ендрю ненавидить міське життя і зізнався: "Я не зовсім міський житель і не бачу ніде кращого місця для життя".

На диво, він вважає горезвісні припливи і відпливи скоріше перевагою, ніж проблемою: "Припливи і відпливи — це не незручність, а скоріше благословення".

Також він поділився, що практично не їздить на роботу: "Я тут виріс. Я живу по сусідству з кафе, і зараз мені до нього йти 5 метрів!"

Сім'я переїхала на острів із 200 мешканцями

Попри всі труднощі, Ендрю зауважив, що саме припливи і відпливи приваблюють туристів на острів. Він пояснив: "Це було не дуже розслаблено. У вас ніколи не було достатньо часу, щоб зробити все, що вам потрібно, по обидва боки припливу. До нас приїжджає багато туристів, тому що сюди досить легко дістатися. Припливи і відпливи дуже приваблюють".

Розповідаючи про унікальні умови навчання своїх дітей, Ендрю сказав: "Це маленька школа, в якій навчаються лише п'ятеро дітей, двоє з яких — Гейді і Теа. Під час припливу вони ходять до школи на острові, а під час відпливу – до школи на материку в Лоуіку. Припливи та відпливи зміщуються приблизно на 40 хвилин щодня, тому час, який вони проводять у школі на острові, змінюється щодня. Вони також регулярно привозять на острів усіх дітей з Лоуіка. Обидві школи дуже дружні та приємні. Вони всі ладнають і знають одне одного – вони працюють разом".

Сім'я переїхала на острів із 200 мешканцями

Попри те, що бізнес покладається на туристів, Ендрю висловив бажання покращити управління туризмом на тлі планів "Святий острів 2050". Ендрю зауважив: "Відколи ми тут живемо, туризм майже не змінився. Вони доклали багато зусиль, щоб залучити більше туристів, і я думаю, що зараз йдеться більше про управління туризмом, а не про залучення більшої кількості туристів. Буває важко зрозуміти наслідки туристичного буму і те, як це впливає на життя. Звичайно, я отримую від цього прибуток, але я також живу тут зараз, тому відчуваю вплив з обох боків. З точки зору екології, це невелика громада, і я повністю підтримую ідею зробити її маленьким маяком сталого розвитку. Я думаю, що вони намагаються заохотити більше сімей на острів, і мені подобається ідея пропонувати місця на острові людям, які мають навички та ремесла, як і їхня маленька громада. Рибна промисловість – це чотири або п'ять човнів, і все ж таки значна частина характеру острова, а решта його дійсно побудована навколо туризму".

Нагадаємо, чоловік продав "власне життя" та купив віддалений тропічний острів. Він кардинально змінив своє життя 2009 року.

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