Сім'я після повернення з Коста-Рики виявила вдома скорпіона, який пережив переліт і "ховався" у валізі 10 днів

Людей закликають перевіряти речі перед поверненням додому.
Пара з Великої Британії привезла з Коста-Рики скорпіона, який заповз до однієї з їхніх валіз і пережив понад 14-годинний переліт.
Про це повідомляє Mirror.
Скорпіона виявила сім'я з англійського міста Вінчестер на своїй кухні через 10 днів після повернення з відпустки. Виявилося, що "безквитковий пасажир" пробрався до однієї з валіз, з якими туристи перебували в країні Центральної Америки.
Він дивом пережив переліт, який тривав 14 годин і 40 хвилин, і залишався непоміченим протягом півтора тижня, перш ніж родина помітила його та повідомила спеціалістів.
"Шокована родина знайшла його на своїй кухні через 10 днів після того, як вони повернулися з відпустки. Зараз він у безпеці та під наглядом спеціалістів", - сказав представник товариства захисту тварин.
Зоозахисники закликають туристів перевіряти свої речі на наявність прихованих істот, коли вони збираються повертатися додому з відпустки.
"Насправді не так важко перевірити взуття та одяг під час пакування. Просто дайте трохи більше часу на це все, не відкладай до останньої хвилини", - наголошують фахівці.
Скорпіони, до слова, мають у хвостах отруту, яка може вбивати людей. Свій хвіст вони використовують як для захисту, так і для знерухомлення неспокійної жертви. Харчуються скорпіони переважно комахами, проте великі особини можуть їсти ящірок та мишей.
Більшість скорпіонів мешкає у спекотних пустелях. День вони проводять, ховаючись під камінням і в піску, а із заходом сонця виходять на полювання.
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