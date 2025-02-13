Сім'я потрапила в аварію на Tesla: її змусили виплатити компанії Маска $23 000 компенсації

Сім'я оскаржила рішення після того, як двоє її членів опинилися в лікарні.

Сім'ю, яка потрапила в автокатастрофу через те, що у їхнього автомобіля Tesla відмовили гальма, зобов'язали виплатити виробнику електромобілів понад 23 000 доларів відшкодування збитків.

Про це пише Unilad.

Чжан Ячжоу з Китаю перебувала на пасажирському сидінні Tesla Model 3 разом зі своїм батьком на водійському сидінні, коли вони наближалися до червоного світла світлофора в лютому 2021 року. Чжан сказала, що її батько натиснув на гальма та зрозумів, що нічого не відбувається. Дочка пам'ятає, як батько вигукнув: "Гальма не працюють!", після чого він спробував об'їхати дві інші машини. На жаль, у них незабаром не залишилося місця для розвороту, і Tesla зачепила позашляховик і седан, перш ніж зупинилася, врізавшись у бетонний бар'єр.

Згідно з медичними документами, на які посилається ABC News, мама і батько Чжан опинилися в лікарні на чотири дні після аварії, причому батько отримав струс мозку. Чжан та її маленька племінниця, яка також перебувала в машині, на щастя, не постраждали, але випробування для сім'ї лише починалися.

Чжан подала позов проти Tesla

Після того, як дорожня поліція розслідувала аварію, було встановлено, що винуватцем аварії був батько Чжан, який не дотримався безпечної дистанції. Однак дочка наполягала на тому, що гальма вийшли з ладу.

Вона подала скаргу до місцевого регулятора ринку в надії отримати відшкодування і компенсацію, а також попросила Tesla надіслати їй дані з автомобіля перед аварією – але компанія відмовилася.

Жінка почепила на свій автомобіль банер з написом "Відмова гальм Tesla" і розмістила його перед дилерським центром Tesla в Чженчжоу, столиці провінції Хенань. Вона розповіла історію своєї сім'ї через рупор, але Tesla все одно відмовилася передати дані.

Чжан влаштувала подібну акцію в автосалоні, де вона вдягла футболку з написом "гальма відмовляють" і вилізла на дах моделі автомобіля, щоб привернути до себе увагу.

Врешті-решт її затримали, але її протест став вірусним і спонукав Tesla заявити, що Чжан виступає, щоб спробувати отримати більшу компенсацію. Обурена, вона подала позов проти Tesla за наклеп.

Tesla дала відсіч

У відповідь на позов Чжан, Tesla подала власний позов, стверджуючи, що Чжан завдала шкоди бренду, навмисно поширивши неправдиву інформацію. Компанія, яка коштує 1,05 трильйона доларів, попросила 5 мільйонів юанів (684 000 доларів) відшкодування збитків.

Зіткнувшись із тиском з боку регуляторів, Tesla оприлюднила дані з автомобіля Чжан, але нібито зробила це публічно, включно з ідентифікаційним номером автомобіля Чжан.

Дані показали, що перед аварією її батько їхав зі швидкістю близько 120 км/год і що гальма спрацювали, щоб зменшити силу зіткнення. Після того, як дані були опубліковані, Чжан сказала, що її сім'ї почали погрожувати в Інтернеті.

Потім вона подала до суду на Tesla вдруге, стверджуючи, що компанія втрутилася в її приватне життя, але обидва позови вона програла.

Що стосується справи самої Tesla, то в травні минулого року суд Шанхаю постановив, що коментарі Чжан не можна вважати обґрунтованою критикою. Не зумівши довести, що гальма вийшли з ладу, Чжан програла справу і була зобов'язана публічно перепросити, а також виплатити 170 000 юанів ($23 000) для покриття збитків і судових витрат, яких зазнала Tesla.

Апеляція Чжан

Відтоді Чжан подала апеляцію на рішення суду, повідомивши про це Associated Press: "Я відмовляюся його прийняти. Як споживачка, навіть якщо я сказала щось не так, я маю право коментувати і критикувати. Я говорила про свої почуття як користувачка автомобіля. Це не має нічого спільного з нанесенням шкоди їхній репутації".

Хоча Чжан рішуче налаштована не здаватися, Tesla має історію успіху в подібних справах. Судові документи в Китаї вказують на те, що з 81 цивільного рішення, в яких власники автомобілів позивалися проти Tesla, власники виграли лише в дев'яти випадках.

Нагадаємо, у Берліні на фасад заводу Tesla спроєктували нацистське вітання Маска. Жест соратника Дональда Трампа був зображений поруч зі словами "Heil Tesla".

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