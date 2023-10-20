Сім'я прилетіла з Африки із небезпечною істотою у валізі: яка це була екзотична тварина (фото)

Британська родина була приголомшена, виявивши на своїй кухні скорпіона, який проїхав із ними понад 9500 км із поїздки до Африки.

Про це пише nypost.com.

50-річна Ліз Берроуз, її 52-річний чоловік Єн та їхня 18-річна донька Дейзі повернулися додому до Кінгс-Кліффа з Кенії, коли виявили, що привезли з собою додатковий сувенір.

Фахівчиня із фінансового планування сказала, що підійшла до холодильника, коли помітила отруйну істоту, яка сиділа посеред кухні та трясла хвостом.

Скорпіон / Фото: SWNS

Хоча Дейзі спочатку подумала, що це листок, "потім стало зрозуміло, що це скорпіон", - розповіла Ліз. "Його хвіст тремтів, тому він був ще живий, але рухався мало, виразно недостатньо, щоб змусити нас вибігти з кімнати", - сказала мама двох дітей.

Більше того, скорпіон прохолоджувався в їхньому будинку цілих два тижні.

Провівши невелике онлайн-дослідження, сім'я дійшла висновку, що ця істота була карликовим товстохвостим скорпіоном, "злегка отруйним" видом.

Скорпіон / Фото: SWNS

"Отрута не має великого значення для людини, а укуси, хоч і болісні, не мають медичного значення", — пише Інститут укусів африканських змій.

Тим не менш, Ліз сказала, що її "першим інстинктом було вбити його або позбутися його через ризик для сім'ї та собак". Однак її чоловік був у захопленні від знахідки і захотів залишити його як домашню тварину. "Це захоплююче. Нечасто в будинку зустрінеш скорпіона", - поділився чоловік.

Попри те, що скорпіону було збудовано нове житло, незабаром після цього новий член їхньої родини загинув.

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